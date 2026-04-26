Invencibilidade do Botafogo com Franclim segue viva, mas carrega sabor amargo

O Botafogo chegou a sete jogos sem derrota sob o comando de Franclim Carvalho no empate por 2 a 2 com o Internacional no último sábado (25), no estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão. A série invicta desde a chegada do técnico português representa uma evolução em relação ao trabalho anterior, mas tem sabor amargo.

continua após a publicidade

➡️ Danilo valoriza golaço pelo Botafogo e mira Copa do Mundo: 'Estou fazendo'

O Glorioso soma quatro vitórias e três empates com o novo treinador. Apesar dos triunfos sobre Vasco, Racing-ARG e Chapecoense (duas vezes), o trabalho de Franclim é marcado até aqui pelos tropeços. Mesmo jogando em casa, o Alvinegro não conseguiu vencer Caracas-VEN, Coritiba e Internacional.

Nos dois primeiros, o Botafogo entrou em campo no Nilton Santos como favorito, principalmente no duelo válido pela Libertadores. Contudo, deixou o estádio com um ponto na bagagem em cada partida, frustrando os torcedores.

continua após a publicidade

Diante do Internacional, um cenário mais atípico. Jogando no Mané Garrincha por conta de um show marcado no Niltão, o Glorioso tinha pela frente um confronto mais equilibrado no papel. Em campo, o time de Franclim demonstrou superioridade e criou as principais chances, mas esbarrou em erros individuais — como a falha de Neto no primeiro gol adversário — e mais uma vez não conseguiu a vitória.

Por outro lado, uma sequência de sete jogos sem derrotas e 71,4% de aproveitamento é, sem dúvidas, algo positivo. Assim, o Botafogo volta a campo tentando manter o bom início com Franclim Carvalho na próxima terça-feira (28), quando recebe o Independiente Petroletro pela fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.