Invencibilidade do Botafogo com Franclim segue viva, mas carrega sabor amargo
Glorioso soma quatro vitórias e três empates desde a chegada do técnico português
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O Botafogo chegou a sete jogos sem derrota sob o comando de Franclim Carvalho no empate por 2 a 2 com o Internacional no último sábado (25), no estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão. A série invicta desde a chegada do técnico português representa uma evolução em relação ao trabalho anterior, mas tem sabor amargo.
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O Glorioso soma quatro vitórias e três empates com o novo treinador. Apesar dos triunfos sobre Vasco, Racing-ARG e Chapecoense (duas vezes), o trabalho de Franclim é marcado até aqui pelos tropeços. Mesmo jogando em casa, o Alvinegro não conseguiu vencer Caracas-VEN, Coritiba e Internacional.
Nos dois primeiros, o Botafogo entrou em campo no Nilton Santos como favorito, principalmente no duelo válido pela Libertadores. Contudo, deixou o estádio com um ponto na bagagem em cada partida, frustrando os torcedores.
Diante do Internacional, um cenário mais atípico. Jogando no Mané Garrincha por conta de um show marcado no Niltão, o Glorioso tinha pela frente um confronto mais equilibrado no papel. Em campo, o time de Franclim demonstrou superioridade e criou as principais chances, mas esbarrou em erros individuais — como a falha de Neto no primeiro gol adversário — e mais uma vez não conseguiu a vitória.
Por outro lado, uma sequência de sete jogos sem derrotas e 71,4% de aproveitamento é, sem dúvidas, algo positivo. Assim, o Botafogo volta a campo tentando manter o bom início com Franclim Carvalho na próxima terça-feira (28), quando recebe o Independiente Petroletro pela fase de grupos da Libertadores.
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