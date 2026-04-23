Queda de Textor choca torcedores do Botafogo: 'E agora?'

A decisão que afastou John Textor do comando da SAF do Botafogo caiu como uma bomba entre torcedores alvinegros nesta quinta-feira (23). Determinada pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a medida tem efeito imediato e será reavaliada na próxima semana, em meio a um cenário de forte instabilidade política e financeira no clube.

continua após a publicidade

➡️ John Textor é afastado do comando do Botafogo por Tribunal Arbitral

Afastamento imediato e crise nos bastidores

O dirigente norte-americano, principal nome à frente da SAF desde sua implementação, deixa a operação após questionamentos sobre sua condução administrativa. A decisão arbitral considera que Textor teria tomado medidas sem o aval dos demais acionistas — entre elas, o pedido de recuperação judicial, visto como um ponto central do impasse.

➡️ Pedido do Botafogo à Justiça trava possíveis rescisões de jogadores por dívidas

A repercussão nas redes sociais foi imediata e dividida. Parte da torcida celebrou a saída do empresário, responsabilizando sua gestão pela crise financeira e institucional recente. Outros, no entanto, demonstraram apreensão com o futuro do clube sem uma liderança clara.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja a repercussão:

➡️ Palmeiras encaminha contratação de Barboza, do Botafogo; veja valores

John Textor é afastado do comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

SAF do Botafogo entra com pedido de Recuperação Judicial

Texto de: Leonardo Bessa.

A SAF do Botafogo entrou com pedido de Recuperação Judicial nesta quarta-feira (22), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Em nota, o Alvinegro se pronunciou sobre o assunto (veja abaixo) e informou que solicitou a suspensão do direito a voto da Eagle, acionista majoritária.

Veja a nota do Botafogo:

"A SAF Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de Recuperação Judicial, como movimento estratégico de reorganização financeira e correção de rota para a continuidade e fortalecimento do projeto esportivo iniciado em 2022. Como parte do pedido, a SAF também solicitou a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário que, por diversos meses, tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol.

continua após a publicidade

A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo.

A Recuperação Judicial é um instrumento legal de reestruturação empresarial, também previsto na Lei da SAF, que permite a criação de um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa, sempre com foco na preservação da operação.

Nos últimos quatro anos, a SAF promoveu avanços relevantes dentro e fora de campo, com conquistas históricas como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, além de importantes investimentos em infraestrutura, incluindo o CT e o Estádio Nilton Santos. Ao mesmo tempo, o atual cenário também reflete a frustração de entradas financeiras relevantes e a descontinuidade de determinados suportes previstos no modelo originalmente estruturado, o que impactou diretamente o fluxo de caixa da companhia e exigiu a adoção de medidas de reorganização.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Esse contexto impõe uma leitura objetiva dos desafios enfrentados, bem como a necessidade de ajustes estruturais que passam a ser conduzidos de forma organizada neste momento.

A SAF Botafogo segue em plena atividade, participando normalmente de todas as competições esportivas, sem qualquer impacto em seu calendário ou em suas operações esportivas.

Nos termos da legislação, será elaborado e apresentado um Plano de Recuperação aos credores, consolidando as medidas necessárias para o reequilíbrio financeiro da companhia.

A Administração reafirma seu compromisso com o elenco, a comissão técnica, os colaboradores e todos os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube, bem como com a torcida do Botafogo, que é parte essencial da sua história e da sua força.

O momento exige união e foco. A SAF seguirá trabalhando para garantir a continuidade das atividades, a manutenção de um ambiente competitivo e o cumprimento responsável de seus compromissos. Com confiança na superação deste ciclo, o Botafogo seguirá em frente, com a mesma ambição e determinação que marcaram sua trajetória recente."

🤑 Aposte em jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



