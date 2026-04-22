Pedido do Botafogo à Justiça trava possíveis rescisões de jogadores por dívidas

A SAF do Botafogo formalizou pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (22) e uma das solicitações protocoladas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) foi para blindar o clube de possíveis saídas. O Alvinegro solicitou a suspensão do direito de rescisões unilaterais de jogadores na Justiça.

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Com isso, atletas, representantes e empresários sequer podem ir à Justiça para buscarem quebra de vínculo com o Botafogo. A SAF tem dois meses de direitos de imagem e FGTS em atraso com jogadores, e, sem isso, os atletas poderiam sair sem custos no terceiro mês.

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O pedido foi parcialmente atendido pelo TJ-RJ, assinado pelo juiz Marcelo Mondego Carvalho de Lima. Ele afirmou que "eventuais discussões oriundas ao negócio jurídico deverão ser direcionadas ao juízo competente", sendo esse o Tribunal Regional do Trabalho. As informações são do "ge" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Pedido da SAF do Botafogo em ação na Justiça (Foto: Reprodução)

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Botafogo em crise

A recuperação judicial do Botafogo, caso aprovada nos próximos passos na Justiça, irá organizar o passivo e aliviar o cenário de asfixia financeira. Com isso, dívidas não poderão ser executadas por credores, o que também evitaria novos transfer bans da Fifa — já há um novo em curso, por dívida com o Ludogorets, e outro quanto à inscrição de jogadores por atraso em parcelamento de acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

John Textor, dono da SAF, convocou Assembleia Geral Extraordinária, que terá sua segunda convocação na próxima segunda-feira (27). O empresário tenta aprovação para entrada de R$ 125 milhões.

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