Botafogo se ajusta e emenda melhor sequência na temporada

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Chapecoense na terça-feira (21), pela Copa do Brasil, foi magra e sofrida, mas ampliou uma estatística animadora para a temporada. O resultado representou a sétima partida de invencibilidade, melhor sequência na temporada.

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O time ainda não perdeu sob o comando de Franclim Carvalho, que assumiu a equipe em 2 de abril. Desde então, foram seis jogos, com três vitórias e três empates. Antes disso, o time ainda venceu o Mirassol por 3 a 2 no Nilton Santos sob o comando de Rodrigo Bellão, que ficou interinamente após a demissão de Martín Anselmi.

A boa sequência foi exaltada pelos jogadores e pelo próprio técnico Franclim Carvalho após o jogo com a Chapecoense pela Copa do Brasil.

— Acho que os indicativos da melhora têm sido a cada jogo. Eu sou um pouco chupa limão, estou sempre um bocado insatisfeito, mas eu acho que nós temos muita coisa a melhorar. Eu, quando digo isto, não é para vender jogo, como vocês falam, não é para estar aqui só a enganar. Nós temos muita coisa para melhorar, muita mesmo. E isto passa pelo processo coletivo — declarou Franclim Carvalho.

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Um dos aspectos a melhorar é o sistema defensivo. No Brasileirão, o Botafogo sofreu 22 gols em 11 jogos, dividindo a pior defesa do campeonato com o Remo e com a própria Chapecoense.

Além disso, a vitória sobre o time catarinense pela Copa do Brasil foi a primeira sem sofrer gols após treze partidas. A última vez que a defesa alvinegra passara sem ser vazada havia sido em 28 de fevereiro, quando empatou sem gols com o Boavista pelo jogo de volta das semifinais da Taça Rio.

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— Posso ganhar os jogos todos por 4 a 3, ou 5 a 4, ou 6 a 5. Se ganhar os jogos todos e sofrer cinco gols e marcar seis, está bom para mim. Claro que nós não ficamos satisfeitos de ser um dos melhores ataques e uma das piores defesas, mas temos que melhorar isso e vamos melhorar isso. Isto é um processo coletivo —, ressaltou Franclim Carvalho.

Franclim Carvalho exalta evolução do Botafogo, mas quer ajustar a defesa (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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