Gol em Botafogo x Internacional viraliza e torcedores fazem apelo: 'Titular na Seleção'
Danilo marcou o primeiro gol do Botafogo na partida
Botafogo e Internacional estão empatando em 2 a 2, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, Danilo foi responsável pelo primeiro gol do Alvinegro na partida.
Num lance de muita inspiração do volante do Botafogo, ele ajeita na entrada da área, chuta e a bola vai na gaveta de Anthoni. Golaço no Mané Garrincha.
Nas redes sociais, torcedores ressaltaram a temporada que vem fazendo o camisa 8 do Botafogo, dizendo que o jogador é titular na Seleção e será responsável por trazer a Copa para o Brasil.
Danilo na Seleção Brasileira:
Titular contra a Croácia, Danilo marcou o gol que abriu o placar da vitória do Brasil, por 3 a 1, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA)
🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)
