Fora de Campo

Gol em Botafogo x Internacional viraliza e torcedores fazem apelo: 'Titular na Seleção'

Danilo marcou o primeiro gol do Botafogo na partida

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 25/04/2026
20:09
Botafogo e Internacional estão empatando em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Vitor Silva/BFR)
Botafogo e Internacional estão empatando em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Vitor Silva/BFR)
Botafogo e Internacional estão empatando em 2 a 2, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, Danilo foi responsável pelo primeiro gol do Alvinegro na partida.

Num lance de muita inspiração do volante do Botafogo, ele ajeita na entrada da área, chuta e a bola vai na gaveta de Anthoni. Golaço no Mané Garrincha.

➡️ Veja gol em Botafogo x Internacional: Danilo abre o placar e Carbonero empata

Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores ressaltaram a temporada que vem fazendo o camisa 8 do Botafogo, dizendo que o jogador é titular na Seleção e será responsável por trazer a Copa para o Brasil.

Veja a repercussão:

Danilo na Seleção Brasileira:

Titular contra a Croácia, Danilo marcou o gol que abriu o placar da vitória do Brasil, por 3 a 1, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

Danilo
Danilo durante a partida contra a Croácia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Botafogo contesta afastamento de Textor e confirma Durcesio como diretor geral

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA)
🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)

