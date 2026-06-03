Botafogo assina acordo com a Eagle para recuperação judicial

A SAF Botafogo realizou Assembleia Geral de forma online nesta quarta-feira (3) para afirmar a entrada no modelo de recuperação judicial. Foram representadas parte da empresa alvinegra, da Eagle Bidco, quem detém 90% das ações, e do Botafogo Social, dono de 10%. A informação foi publicada inicialmente pelo Canal do Manel e confirmada reportagem do Lance!.

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O documento teve as assinaturas de João Paulo Magalhães, presidente do associativo, Eduardo Iglesias, diretor temporário da SAF, e Daniel Calhman, representante da Eagle Bidco.

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Com o acordo na AGE para a recuperação judicial, perdeu validade a ação movida pela Eagle para barrar o movimento, o que foi visto internamente como um erro da defesa. Isso põe fim às batalhas e segue o passo para o "cessar-fogo" que Eagle/Ares e Botafogo têm firmado nas últimas semanas.

O Botafogo recebeu o "ok" da Justiça quanto ao pedido de recuperação judicial no dia 15 de maio, mas decisão do Supremo Tribunal de Justiça tornou o Arbitral da FGV soberano na disputa societária. Isso provocou o imbróglio, contornado dez dias depois pelas partes.

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João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

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Botafogo pode ter novo dono

Com Textor afastado do comando da SAF, ainda que ele tenha indicado batalha na justiça pelas ações, o Botafogo tem empresas interessadas em um acordo com Eagle/Ares. Já foram apresentadas propostas da GDA Luma, empresa que chegou ao clube no início do ano com um empréstimo levada pelo próprio John Textor, MasterCom Capital e investimento de Kia Joorabchian em parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, esta que conta com apoio de Textor.

Das três ofertas apresentadas, a da GDA Luma é que caminha com mais força, já em trâmites com a Eagle para compra das ações em uma proposta de 105 milhões de dólares, incluindo o empréstimo de 25 milhões feitos à SAF em fevereiro. A tendência é de uma resolução já nas próximas semanas.