Botafogo joga pela Sul-Americana com novo foco em ajustes na defesa

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (28), no Nilton Santos, contra o Independiente Petrolero (BOL), para mais um passo pela classificação às oitavas da Copa Sul-Americana. O Glorioso tem a missão de confirmar o favoritismo pela liderança do Grupo E, além de buscar confiança no sistema defensivo para passar ileso.

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A equipe comandada por Franclim Carvalho chega para o duelo na competição continental após grande resultado fora de casa, ao bater o Racing, de virada, na Argentina. O gol de Danilo em Avellaneda deixou o Glorioso na ponta da chave, com quatro pontos — na estreia, o Alvinegro empatou por 1 a 1 em casa com o Caracas (VEN).

Franclim Carvalho tem boas notícias, ainda que seu time tenha empatado com o Internacional no fim de semana pelo Brasileirão. O Botafogo não sabe o que é perder há oito jogos, com três empates e cinco vitórias nesse recorte. Dentre as preocupações, sempre a luta por não sofrer gols.

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Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo faz muito, mas leva muitos gols

No Brasileirão, o Glorioso tem o melhor ataque e a pior defesa, com 24 gols nos dois quesitos. Em seu último compromisso, no empate com o Internacional, chamou atenção a falta de capacidade para manter o resultado favorável por muitos minutos no segundo tempo, para criar um cenário melhor no confronto. Abriu o placar aos nove, levou empate aos 14, voltou a comandar o marcador aos 20 e cedeu aos 29.

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Nos últimos 15 jogos, o Botafogo só não levou gol em um — este no triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pela Copa do Brasil. A defesa foi vazada com 24 tentos sofridos neste período.

A tendência é que Franclim Carvalho volte a mesclar o time titular tanto para dar rodagem no elenco, quanto para descanso de destaques do considerado 11 ideal. Com isso, a chance é alta de o sistema defensivo ter novas caras para o jogo contra o Independiente Petrolero. Nomes como Bastos, Mateo Ponte, Justino e Caio Roque — ou Marçal — podem aparecer.

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