Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo quer reduzir elenco; confira nomes com pouco prestígio

Técnico Franclim Carvalho admite excesso de atletas

PorBernardo PinhoFernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 17:32
Atualizado há 14 horas
Favorite o Lance! no Google

Durante dia de imprensa aberta no CT Lonier, o técnico Franclim Carvalho mandou um recado direto sobre o planejamento do Botafogo: o grupo atual está muito extenso e mais saídas vão acontecer. O treinador destacou que deseja no máximo mais dois reforços pontuais e enfatizou a necessidade de enxugar o plantel.

 📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

— Ainda vai sair gente, garantidamente. Eu tenho um elenco muito extenso, não gosto, porque quero que todos os jogadores se sintam valorizados e importantes no processo. Não posso ter 28 jogadores de linha, senão é impossível eu ser justo com todo mundo — declarou Franclim.

continua após a publicidade

O processo de reformulação já deu seus primeiros passos. Quem puxou a fila foram os goleiros Neto, Raul e Léo Linck, que, muito criticados, tiveram seus contratos rescindidos. Léo Linck foi cedido ao Estrela Amador, de Portugal, e Raul foi para o AVS Futebol SAD, também de Portugal. Os goleiros Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e Gabriel Batista, ex-Santa Clara, de Portugal, chegaram para reforçar a posição.

O volante Newton foi vendido ao São Paulo. No ataque, Nathan Fernandes foi emprestado ao Ludogorets, da Bulgária, e Chris Ramos emprestado ao Real Oviedo, clube espanhol. O zagueiro Bastos também teve seu contrato rescindido.

continua após a publicidade

O atacante Joaquín Correa, a caminho do Estudiantes de La Plata, teve sua rescisão encaminhada com o Botafogo nesta quinta-feira (6). Há ainda uma dupla que treina separado dos demais jogadores. São o zagueiro Ythallo e o volante Caio Roque, ambos fora dos planos do clube e do técnico Franclim Carvalho.

A escassez de minutos em campo expõe quem perdeu prestígio com Franclim Carvalho. Confira abaixo os atletas com menor rodagem no elenco alvinegro desde a chegada do técnico português:

continua após a publicidade

Jogadores com menos minutos com Franclim Carvalho no Botafogo

45 min - Wallace Davi (VOL/MEI) (18 anos)
45 min - Kadu Santos (LD) (20 anos)
48 min - Caio Valle (MEI) (18 anos)
69 min - Jhoan Hernandez (LE) (20 anos)
90 min - Ythallo (ZAG) (21)
90 min - Léo Linck (GOL) (25 anos) - foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal*
102 min - Lucas Emanuel (ATA) (17 anos)
151 min - Chris Ramos (ATA) (29 anos)
177 min - Caio Roque (LE) (24 anos)
196 min - Newton (VOL) (26 anos) - foi emprestado ao São Paulo*
230 min - Jordan Barrera (MEI) (20 anos)
246 min - Joaquín Correa (ATA) (31 anos)
316 min - Raul (GOL) (29 anos) - teve o contrato rescindido e foi para o AVS Futebol, de Portugal
379 min - Kauan Toledo (ATA) (20 anos)

Chris Ramos, do Botafogo, comemorando em homenagem a torcedor do Cádiz (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Chris Ramos é um dos jogadores que menos foram utilizados por Franclim Carvalho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

💲Reforços desta janela

Na janela de transferências, aberta na última segunda-feira (20), o Botafogo acertou as chegadas dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do lateral-esquerdo Paulinho, do zagueiro Lucas Monzón e do volante Domingos Andrade. A SAF ainda mantém tratativas e avançou pela contratação do atacante Danilo Pereira.

continua após a publicidade


Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Telles cobrou escanteio que originou gol do Botafogo

Botafogo

Botafogo avança pela renovação de contrato com Alex Telles

Há 58 minutos
Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel “Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio”, realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week

Futebol Nacional

Grandes clubes do Rio apostam no uso de dados e IA para ampliar receita e aproximar torcedores

Há 13 horas
Joaquím Correa - Botafogo

Botafogo

Botafogo acerta saída de Joaquín Correa

Há 14 horas
General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Botafogo

GDA Luma, que comprará SAF do Botafogo, sofre ação por fraude nos EUA

Há 15 horas
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Botafogo

Franclim estuda opções para o Botafogo com desfalque de Huguinho

Há 22 horas
Vitinho concede entrevista no CT Lonier

Botafogo

Vitinho cita foco do Botafogo e revela encontro com provável investidor

Há 1 dia
Mais LANCE!
Braune, torcedor e influencer do Botafogo durante palestra da RIW

Almada, Luiz Henrique e Danilo: Braune é sincero sobre negociações

Franclim Caravlho concede entrevista no CT Lonier

Franclim analisa janela de transferências do Botafogo e projeta clássico

Ferraresi concede entrevista no CT Lonier

Ferraresi fala de renovação com o Botafogo e projeta clássico com Fluminense

Matheus Henrique assinou com o Botafogo

Botafogo vence concorrência e contrata Matheus Henrique, da Ponte Preta

Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Justiça do Rio publica edital da Recuperação Judicial da SAF Botafogo

Cauã Machado assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo

Botafogo assina contrato profissional com atacante Cauã Machado

Raul jogou apenas 23 jogos pelo Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

De saída para Portugal, goleiro Raul se despede do Botafogo

John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica

John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica

Chris Ramos com o microfone na mão em sua apresentação como reforço do Real Oviedo

Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo

Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo

Botafogo define novo presidente do Conselho de Administração da SAF

Valdeir The Flash

Por onde anda Valdeir 'The Flash', ex-atacante do Flamengo, Botafogo e São Paulo?

Igor Jesus comemorando gol em Sporting x Nottingham Forest

Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest

Troféu Copa Sul-Americana.

Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes