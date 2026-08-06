Botafogo quer reduzir elenco; confira nomes com pouco prestígio
Técnico Franclim Carvalho admite excesso de atletas
Durante dia de imprensa aberta no CT Lonier, o técnico Franclim Carvalho mandou um recado direto sobre o planejamento do Botafogo: o grupo atual está muito extenso e mais saídas vão acontecer. O treinador destacou que deseja no máximo mais dois reforços pontuais e enfatizou a necessidade de enxugar o plantel.
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— Ainda vai sair gente, garantidamente. Eu tenho um elenco muito extenso, não gosto, porque quero que todos os jogadores se sintam valorizados e importantes no processo. Não posso ter 28 jogadores de linha, senão é impossível eu ser justo com todo mundo — declarou Franclim.
O processo de reformulação já deu seus primeiros passos. Quem puxou a fila foram os goleiros Neto, Raul e Léo Linck, que, muito criticados, tiveram seus contratos rescindidos. Léo Linck foi cedido ao Estrela Amador, de Portugal, e Raul foi para o AVS Futebol SAD, também de Portugal. Os goleiros Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e Gabriel Batista, ex-Santa Clara, de Portugal, chegaram para reforçar a posição.
O volante Newton foi vendido ao São Paulo. No ataque, Nathan Fernandes foi emprestado ao Ludogorets, da Bulgária, e Chris Ramos emprestado ao Real Oviedo, clube espanhol. O zagueiro Bastos também teve seu contrato rescindido.
O atacante Joaquín Correa, a caminho do Estudiantes de La Plata, teve sua rescisão encaminhada com o Botafogo nesta quinta-feira (6). Há ainda uma dupla que treina separado dos demais jogadores. São o zagueiro Ythallo e o volante Caio Roque, ambos fora dos planos do clube e do técnico Franclim Carvalho.
A escassez de minutos em campo expõe quem perdeu prestígio com Franclim Carvalho. Confira abaixo os atletas com menor rodagem no elenco alvinegro desde a chegada do técnico português:
Jogadores com menos minutos com Franclim Carvalho no Botafogo
45 min - Wallace Davi (VOL/MEI) (18 anos)
45 min - Kadu Santos (LD) (20 anos)
48 min - Caio Valle (MEI) (18 anos)
69 min - Jhoan Hernandez (LE) (20 anos)
90 min - Ythallo (ZAG) (21)
90 min - Léo Linck (GOL) (25 anos) - foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal*
102 min - Lucas Emanuel (ATA) (17 anos)
151 min - Chris Ramos (ATA) (29 anos)
177 min - Caio Roque (LE) (24 anos)
196 min - Newton (VOL) (26 anos) - foi emprestado ao São Paulo*
230 min - Jordan Barrera (MEI) (20 anos)
246 min - Joaquín Correa (ATA) (31 anos)
316 min - Raul (GOL) (29 anos) - teve o contrato rescindido e foi para o AVS Futebol, de Portugal
379 min - Kauan Toledo (ATA) (20 anos)
💲Reforços desta janela
Na janela de transferências, aberta na última segunda-feira (20), o Botafogo acertou as chegadas dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do lateral-esquerdo Paulinho, do zagueiro Lucas Monzón e do volante Domingos Andrade. A SAF ainda mantém tratativas e avançou pela contratação do atacante Danilo Pereira.
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