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Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Botafogo e Grêmio se enfrentam dia 16 de setembro de 2026, às 19h30, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2026, no Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 11:00
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Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Grêmio
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Grêmio pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. O confronto, válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2026, terá transmissão do Premiere no pay-per-view.  ➡️ Clique para assistir a Botafogo x Grêmio no Premiere.

O Botafogo vem de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no fim de semana, em mais um atuação frustrante diante de sua torcida, e entrou de vez na luta contra o rebaixamento. O duelo com o Grêmio, inclusive, pode ser o último do sob o comando do interino Rodrigo Bellão, pois a diretoria pretende anunciar um novo técnico para a sequência do ano. O Alvinegro ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos.

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Para o jogo, Bellão terá de modificar o sistema defensivo, já que Nahuel Ferraresi, suspenso, ficará fora. A tendência é que Arthur Chaves, reforço recém-chegado, faça sua estreia. Quem volta a ficar à disposição é o centroavante Arthur Cabral, após cumprir suspensão.

Rodrigo Bellão é o téncico interino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Rodrigo Bellão é o téncico interino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Do outro lado, em situação ainda pior, o Grêmio chega desesperado para o confronto. Após começar bem e dar esperanças diante do Vasco, em Porto Alegre, sofreu a virada e perdeu por 2 a 1, vendo o Cruz-Maltino encostar na tabela de classificação, abrindo a zona de rebaixamento. O Tricolor está em 16º, com 28 pontos, e leva a melhor no critério de saldo gols.

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A partida será apitada por Edina Alves Batista (Fifa/SP), com Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) de auxiliares. O VAR será de rerponsabilidade de Thiago Duarte Peixoto (SP).

O Lance! acompanha a partida entre Botafogo e Grêmio em tempo real.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X GRÊMIO
🏆 Brasileirão – 21ª rodada (atrasado)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (Fifa/SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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⚽ Prováveis escalações

⚫⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Júnior Santos, Danilo Pereira e Arthur Cabral.

🔵⚪ GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Kovinovic; Tetê, Jovane Cabral e Carlos Vinícius.

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