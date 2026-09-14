Botafogo inicia contatos e terá reunião com Tite

O Botafogo fez os primeiros contatos com o técnico Tite para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra mantém cautela, e marcou reunião para a noite desta segunda-feira (14) para apresentar o projeto ao treinador, que aceitou ouvir. A intenção é por um desfecho rápido, já que o clube quer um comandante já para o espaço do calendário pela Data Fifa.

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O técnico encabeça a lista analisada pelo departamento de futebol e é bem avaliado. A visão é de que, sob seu comando, o Botafogo conseguiria um melhor equilíbrio defensivo, organização e liderança à beira do gramado. Membros da diretoria, junto ao presidente João Paulo Magalhães, têm reunião marcada para tentar o "ok" no início desta semana.

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Tite está livre no mercado desde março deste ano, quando deixou o comando do Cruzeiro. Pela Raposa, a passagem foi de 17 jogos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.

Tite entrou na mira do Botafogo (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Tite volta ao radar

Não é a primeira vez que o ex-Seleção Brasileira – técnico nos ciclos das Copas de 2018 e 2022 – e Flamengo entra na mira do Glorioso. Em 2025, John Textor tentou convencer o treinador, chegou a encaminhar o acerto, que foi travado após motivos pessoais de Tite.

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Inicialmente, o plano do Botafogo era manter o interino Rodrigo Bellão até o fim da temporada, mas a falta de resultados ligou o alerta da briga contra o rebaixamento. O perfil para um novo comandante foi traçado, sendo este de um técnico brasileiro e com experiência.

O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada. A equipe ocupa a 14ª colocação na competição, com 32 pontos.

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