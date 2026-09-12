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Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes de jogo com o Bragantino pelo Brasileirão

Marroquino teve seu primeiro contato com a torcida alvinegra no Estádio Nilton Santos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 20:11
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Ziyech no Nilton Santos
Ziyech apresentado à torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

O Botafogo apresentou o novo reforço de 2026, Hakim Ziyech à torcida neste sábado (12), no Estádio Nilton Santos, antes do confronto com o Bragantino, pela 27° rodada do Brasileirão. O atacante marroquino foi anunciado oficialmente pelo clube na última quinta-feira (10) e teve o primeiro contato com os torcedores alvinegros no estádio.

A apresentação aconteceu antes da bola rolar para a partida, marcada para as 20h30 (de Brasília). Aos 33 anos, Ziyech chega ao Botafogo com contrato até o fim de 2028 e como uma das principais novidades do elenco para a sequência da temporada.

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O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (8), quando foi recebido por integrantes da diretoria e dezenas de torcedores no Aeroporto do Galeão. Na sequência, passou por exames médicos e avançou para a assinatura do vínculo com o Glorioso.

Antes de chegar ao futebol brasileiro, o marroquino defendia o Wydad Casablanca. Na última temporada, disputou 16 partidas pelo clube e marcou nove gols.

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Pela seleção de Marrocos, o novo reforço do Botafogo soma 64 partidas e 25 gols. Ele foi um dos jogadores do país na campanha histórica da Copa do Mundo de 2022, quando os marroquinos chegaram à semifinal e fizeram a melhor campanha de uma seleção africana na história do Mundial.

Ziyech sem previsão de estreia

A diretoria vê que o marroquino está bem fisicamente, mas ainda carece de dias de preparação intensa para se igualar aos demais jogadores do elenco. Por isso, o clube opta por não dar uma previsão para sua primeira partida com a camisa alvinegra.

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Camisa de Ziyech no vestiario do Botafogo
Camisa de Ziyech no vestiário do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Informações de Botafogo x Bragantino

  • 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo

Escalações

⚫⚪Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Ecalação: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Montoro e Danilo; Júnior Santos, Lucas Villalba e Danilo Pereira

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🔴⚪Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Escalação:  Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Wallace Yan.

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