Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes de jogo com o Bragantino pelo Brasileirão
Marroquino teve seu primeiro contato com a torcida alvinegra no Estádio Nilton Santos
O Botafogo apresentou o novo reforço de 2026, Hakim Ziyech à torcida neste sábado (12), no Estádio Nilton Santos, antes do confronto com o Bragantino, pela 27° rodada do Brasileirão. O atacante marroquino foi anunciado oficialmente pelo clube na última quinta-feira (10) e teve o primeiro contato com os torcedores alvinegros no estádio.
A apresentação aconteceu antes da bola rolar para a partida, marcada para as 20h30 (de Brasília). Aos 33 anos, Ziyech chega ao Botafogo com contrato até o fim de 2028 e como uma das principais novidades do elenco para a sequência da temporada.
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O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (8), quando foi recebido por integrantes da diretoria e dezenas de torcedores no Aeroporto do Galeão. Na sequência, passou por exames médicos e avançou para a assinatura do vínculo com o Glorioso.
Antes de chegar ao futebol brasileiro, o marroquino defendia o Wydad Casablanca. Na última temporada, disputou 16 partidas pelo clube e marcou nove gols.
Pela seleção de Marrocos, o novo reforço do Botafogo soma 64 partidas e 25 gols. Ele foi um dos jogadores do país na campanha histórica da Copa do Mundo de 2022, quando os marroquinos chegaram à semifinal e fizeram a melhor campanha de uma seleção africana na história do Mundial.
Ziyech sem previsão de estreia
A diretoria vê que o marroquino está bem fisicamente, mas ainda carece de dias de preparação intensa para se igualar aos demais jogadores do elenco. Por isso, o clube opta por não dar uma previsão para sua primeira partida com a camisa alvinegra.
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Informações de Botafogo x Bragantino
- 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo
Escalações
⚫⚪Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Ecalação: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Montoro e Danilo; Júnior Santos, Lucas Villalba e Danilo Pereira
🔴⚪Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Escalação: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Wallace Yan.
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