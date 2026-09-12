Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações
Lance! apresenta balanço detalhado do período de contratações no Brasil
A janela de transferências de meio de temporada do futebol brasileiro, aberta desde o dia 20 de julho, se encerrou nesta sexta-feira (11). A seguir, o Lance! apresenta um balanço detalhado com as diversas contratações dos 20 clubes da Série A do Brasileirão.
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Resumão da janela de transferências
Qual foi o saldo de gastos do Brasileirão?
Durante o período, os clubes da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro venderam 171 jogadores, com receita somada de €152 milhões (cerca de R$ 899 milhões, na cotação atual), e contrataram 105 atletas, com investimento total de €112 milhões (R$ 663 milhões). Portanto, ao longo da janela, a competição lucrou por volta de €40 milhões (R$ 236 milhões).
Brasileirão está entre as ligas mais gastadoras?
A liga brasileira foi apenas a 15ª que mais gastou na janela. Isso se explica por não ser o nosso mercado mais agitado, que é o de dezembro/janeiro, diferentemente da Europa. O campeonato mais gastador foi a Premier League, da Inglaterra, com investimento de incríveis € 4,1 bilhões (R$ 24,2 bilhões).
- 1º - Premier League (ING): € 4,13 bilhões
- 2º - Serie A (ITA): € 1,16 bilhão
- 3º - Bundesliga (ALE): € 781,80 milhões
- 4º - La Liga (ESP): € 752,08 milhões
- 5º - Ligue 1 (FRA): € 606,6 milhões
Qual clube contratou mais reforços?
Botafogo e Mirassol lideraram em número de contratações no Brasil, com 11 reforços neste período. Na sequência, aparece a Chapecoense, com 10 caras novas. Os números contabilizam transferências definitivas, por empréstimo e de jogadores livres no mercado. Curiosamente, porém, o Alvinegro Carioca também foi quem mais negociou peças, com 16 saídas.
E qual clube gastou mais dinheiro?
O Cruzeiro liderou em investimentos: € 23,85 milhões (R$ 141 milhões) aplicados em oito jogadores, dos quais quatro chegaram por empréstimo. Quase metade do valor foi destinada apenas à aquisição do atacante Gabriel Pec, ex-LA Galaxy, que custou € 10,5 milhões (R$ 62 milhões) e foi o reforço mais caro do Brasileirão. Em segundo na lista, está o Vasco, que utilizou € 19,9 milhões (R$ 117 milhões) para fechar com seis novos atletas.
Graças à venda de Allan para o Manchester City, por € 37,5 milhões (R$ 221 milhões), o Palmeiras foi quem mais lucrou no mercado de meio de ano (€ 40,9 milhões ou R$ 242 milhões).
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Confira todas as contratações da janela:
Athletico-PR
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Kerwin Vargas
Atacante
€ 5,2 milhões
Jorge Rivaldo
Atacante
€ 1,2 milhão
Dantas
Defensor
Empréstimo
Gilberto
Defensor
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Bruninho
Atacante
€ 11 milhões
Isaac
Atacante
Empréstimo
Dudu
Defensor
Custo zero
Julimar
Atacante
Não informado
Atlético-MG
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Ruan
Defensor
€ 3,5 milhões
Fred
Meio-campista
€ 2 milhões
Thiago Borbas
Atacante
Empréstimo
Kevin Castaño
Meio-campista
Empréstimo
Léo Duarte
Defensor
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Iván Román
Defensor
Empréstimo
Rômulo
Defensor
Empréstimo
Hulk
Atacante
Custo zero
Júnior Alonso
Defensor
Custo zero
Mateus Iseppe
Meio-campista
Não informado
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Bahia
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Alejo Veliz
Atacante
€ 9 milhões
Marco Moreno
Defensor
€ 1,5 milhão
Guido Herrera
Goleiro
€ 438 mil
Lautaro López
Meio-campista
Empréstimo
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Santiago Ramos Mingo
Defensor
€ 8,6 milhões
Marcos Felipe
Goleiro
€ 400 mil
Iago
Defensor
Empréstimo
Gilberto
Defensor
Custo zero
Vitinho
Atacante
Custo zero
Botafogo
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Chris Ramos
Atacante
€ 5 milhões
Nahuel Ferraresi
Defensor
€ 3,5 milhões
Domingos Andrade
Meio-campista
€ 1,5 milhão
Warleson
Goleiro
€ 750 mil
Lucas Monzón
Defensor
€ 700 mil
Arthur Chaves
Defensor
Empréstimo
Danilo
Atacante
Empréstimo
Tiquinho Soares
Atacante
Custo zero
Paulinho
Defensor
Custo zero
Hakim Ziyech
Atacante
Custo zero
Gabriel Batista
Goleiro
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Santiago Rodríguez
Meio-campista
€ 5,85 milhões
Alexander Barboza
Defensor
€ 3,4 milhões
Newton
Meio-campista
€ 3 milhões
Nathan Fernandes
Atacante
Empréstimo
Chris Ramos
Atacante
Empréstimo
Kayke Queiroz
Atacante
Empréstimo
Patrick de Paula
Meio-campista
Custo zero
Elias Manoel
Atacante
Custo zero
Raul
Goleiro
Custo zero
Matheus Nascimento
Atacante
Custo zero
Ythallo
Defensor
Custo zero
Bastos
Defensor
Custo zero
Joaquín Correa
Atacante
Custo zero
Neto
Goleiro
Custo zero
Yarlen
Atacante
Não informado
Diego Hernández
Atacante
Não informado
Chapecoense
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Franco Rossi
Atacante
Empréstimo
Max
Meio-campista
Empréstimo
Bruno Tubarão
Atacante
Custo zero
Dylan Borrero
Atacante
Custo zero
Heitor
Defensor
Custo zero
Rosivan
Meio-campista
Não informado
Miguel Carvalho
Meio-campista
Não informado
Tulio Eduardo
Atacante
Não informado
Fernando
Defensor
Não informado
Yago Felipe
Meio-campista
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Italo Vargas
Atacante
Empréstimo
Walter Clar
Defensor
Custo zero
Kaíque Maciel
Atacante
Custo zero
Marcos Vinícius
Defensor
Custo zero
Neto Pessoa
Atacante
Não informado
Jean Carlos
Meio-campista
Não informado
Higor Meritão
Meio-campista
Não informado
Bruno Leonardo
Defensor
Não informado
João Bom
Atacante
Não informado
Corinthians
Chegadas:
- Não contratou
Saídas:
- Não vendeu
Coritiba
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Nicolás Fonseca
Meio-campista
Empréstimo
Brian Ocampo
Atacante
Custo zero
Richard
Meio-campista
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Wallisson
Meio-campista
€ 510 mil
Geovane Meurer
Meio-campista
Empréstimo
Thalisson
Defensor
Empréstimo
Iury Castilho
Atacante
Empréstimo
Enzo Vagner
Atacante
Empréstimo
João Almeida
Defensor
Empréstimo
Willian Oliveira
Meio-campista
Custo zero
Gabriel Leite
Goleiro
Custo zero
Cruzeiro
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Gabriel Pec
Atacante
€ 10,5 milhões
Gabriel Rojas
Defensor
€ 5,25 milhões
Zé Lucas
Meio-campista
€ 4,4 milhões
Luis Sinisterra
Atacante
€ 3,7 milhões
Wesley
Atacante
Empréstimo
Luciano Rodríguez
Atacante
Empréstimo
João Costa
Atacante
Empréstimo
Matías Viña
Defensor
Empréstimo
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Christian
Meio-campista
€ 9,6 milhões
Kauã Prates
Defensor
€ 7 milhões
Ian Luccas
Meio-campista
€ 1 milhão
Bruno Alves
Defensor
Empréstimo
Japa
Meio-campista
Empréstimo
Matheus Cunha
Goleiro
Empréstimo
Lautaro Díaz
Atacante
Empréstimo
Kaiki
Defensor
Empréstimo
Murilo Rhikman
Meio-campista
Empréstimo
Walace
Meio-campista
Empréstimo
Chico da Costa
Atacante
Empréstimo
Vitinho
Meio-campista
Não informado
Pedrão
Defensor
Não informado
Janderson
Defensor
Não informado
Flamengo
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Joaquín Freitas
Atacante
€ 8 milhões
Anthony Valencia
Atacante
€ 5 milhões
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Wallace Yan
Atacante
€ 6 milhões
Carlinhos
Atacante
Empréstimo
Matías Viña
Defensor
Empréstimo
Everton Cebolinha
Atacante
Custo zero
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Fluminense
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Hulk
Atacante
Custo zero
Thiago Silva
Defensor
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Facundo Bernal
Meio-campista
€ 10,5 milhões
Kayky Almeida
Defensor
Empréstimo
Lima
Meio-campista
Empréstimo
David Terans
Meio-campista
Empréstimo
Davi Schuindt
Defensor
Não informado
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Grêmio
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Wallace
Defensor
€ 506 mil
Diego Caito
Defensor
Empréstimo
Matheus Nascimento
Atacante
Custo zero
Filip Krovinovic
Meio-campista
Custo zero
Jovane Cabral
Atacante
Custo zero
Danilo Barbosa
Meio-campista
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Viery
Defensor
€ 15 milhões
Gabriel Mec
Atacante
€ 11 milhões
Matías Arezo
Atacante
€ 3,07 milhões
André Henrique
Atacante
€ 1,5 milhão
Leonel Pérez
Meio-campista
Empréstimo
Miguel Monsalve
Meio-campista
Empréstimo
Willian
Atacante
Custo zero
Adriel
Goleiro
Não informado
Internacional
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Niclas Eliasson
Atacante
Empréstimo
Matheus Cunha
Goleiro
Empréstimo
Calebe
Meio-campista
Empréstimo
Vitinho
Atacante
Custo zero
Guillermo Maripán
Defensor
Custo zero
Antonio Sanabria
Atacante
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Rafael Santos Borré
Atacante
€ 2,2 milhões
Alan Rodríguez
Meio-campista
Empréstimo
Clayton
Defensor
Empréstimo
Gustavo Prado
Atacante
Empréstimo
Estêvão
Meio-campista
Custo zero
Richard
Meio-campista
Custo zero
Bruno Tabata
Atacante
Não informado
Mirassol
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Wallisson
Meio-campista
€ 510 mil
Alesson
Atacante
€ 500 mil
Elias
Defensor
Empréstimo
Gabriel
Defensor
Empréstimo
Japa
Meio-campista
Empréstimo
Gustavo Silva
Atacante
Custo zero
Zé Roberto
Atacante
Não informado
Edson Carioca
Atacante
Não informado
Gustavo Cazonatti
Meio-campista
Não informado
Fernandinho
Atacante
Não informado
Bruno Santos
Atacante
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Antonio Galeano
Atacante
€ 500 mil
Igor Cariús
Defensor
Empréstimo
Gabriel Pires
Meio-campista
Custo zero
Yuri Lara
Meio-campista
Custo zero
Lucas Mugni
Meio-campista
Não informado
Nathan Fogaça
Atacante
Não informado
Rodrigues
Defensor
Não informado
Palmeiras
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Alexander Barboza
Defensor
€ 3,4 milhões
Bruno Bertinato
Goleiro
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Allan
Atacante
€ 37,5 milhões
Kaique Pereira
Goleiro
€ 4 milhões
Naves
Defensor
€ 2,6 milhões
Luighi
Atacante
Empréstimo
Aranha
Goleiro
Empréstimo
Sorriso
Atacante
Empréstimo
Michel
Defensor
Custo zero
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RB Bragantino
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Wallace Yan
Atacante
€ 6 milhões
Gustavo Marques
Defensor
€ 3,5 milhões
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Pedro Henrique
Defensor
€ 500 mil
Kevyn
Defensor
€ 175 mil
Thiago Borbas
Atacante
Empréstimo
João Neto
Meio-campista
Empréstimo
Ignacio Laquintana
Atacante
Empréstimo
Fernando Costa
Goleiro
Custo zero
Werik Popó
Atacante
Não informado
Remo
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Antonio Galeano
Atacante
€ 500 mil
Zé Ivaldo
Defensor
Empréstimo
Edson Fernando
Meio-campista
Empréstimo
Matheus Felipe
Defensor
Custo zero
Marlon
Defensor
Não informado
Tico
Atacante
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Guty
Meio-campista
Empréstimo
Braian Cufré
Defensor
Custo zero
Panagiotis Tachtsidis
Meio-campista
Custo zero
João Pedro
Atacante
Custo zero
Giovanni Pavani
Meio-campista
Não informado
Santos
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Lima
Meio-campista
Empréstimo
Everton Cebolinha
Atacante
Custo zero
Rodinei
Defensor
Custo zero
Arthur Melo
Meio-campista
Custo zero
Philippe Coutinho
Meio-campista
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Adonis Frías
Defensor
€ 3,1 milhões
Zé Ivaldo
Defensor
Empréstimo
Andrey Quintino
Atacante
Empréstimo
Robinho Junior
Atacante
Empréstimo
Alex
Defensor
Custo zero
Zé Rafael
Meio-campista
Custo zero
Tiquinho Soares
Atacante
Custo zero
Billal Brahimi
Atacante
Custo zero
Mayke
Defensor
Custo zero
Tomás Rincón
Meio-campista
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São Paulo
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Newton
Meio-campista
€ 3 milhões
Iago
Defensor
Empréstimo
Pedro Lima
Defensor
Empréstimo
Aurélio Buta
Defensor
Custo zero
Domingos Duarte
Defensor
Custo zero
Victor Sá
Atacante
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Nahuel Ferraresi
Defensor
€ 3,5 milhões
Alan Franco
Defensor
Empréstimo
Felipe Negrucci
Meio-campista
Empréstimo
Gonzalo Tapia
Atacante
Empréstimo
Hugo Leonardo
Meio-campista
Empréstimo
Paulinho
Atacante
Empréstimo
Maik
Defensor
Empréstimo
João Moreira
Defensor
Custo zero
Vasco
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Alan Lescano
Meio-campista
€ 6,45 milhões
Santiago Sosa
Meio-campista
€ 6,05 milhões
Facundo Colidio
Atacante
€ 3,9 milhões
Bruno Duarte
Atacante
€ 2 milhões
Gabriel Pereira
Defensor
Empréstimo
Paulinho
Defensor
Custo zero
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
GB
Atacante
Empréstimo
Hugo Moura
Meio-campista
Custo zero
Lucas Eduardo
Meio-campista
Custo zero
JP
Meio-campista
Não informado
Vitória
Chegadas:
|Jogador
|Posição
|Valor pago
Renê
Atacante
€ 1 milhão
Fabiano
Defensor
Empréstimo
Tomás Pochettino
Meio-campista
Empréstimo
Alex Bruno
Atacante
Empréstimo
Walace
Meio-campista
Empréstimo
Ignacio Laquintana
Atacante
Empréstimo
Emanuel Brítez
Defensor
Não informado
Saídas:
|Jogador
|Posição
|Valor recebido
Claudinho
Defensor
Empréstimo
Pablo
Meio-campista
Empréstimo
Zé Breno
Meio-campista
Empréstimo
Ronald
Meio-campista
Empréstimo
Aitor Cantalapiedra
Atacante
Custo zero
Gabriel
Goleiro
Custo zero
Renzo López
Atacante
Não informado
Filipe Machado
Meio-campista
Não informado
Neris
Defensor
Não informado
Pedro Henrique
Atacante
Não informado
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