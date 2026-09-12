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Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Lance! apresenta balanço detalhado do período de contratações no Brasil

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 12:16
Atualizado há 1 minutos
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Mercado da Bola do Lance!
Janela de transferências do meio do ano ficou aberta entre 20 de julho e 11 de setembro (Arte: Lance!)

A janela de transferências de meio de temporada do futebol brasileiro, aberta desde o dia 20 de julho, se encerrou nesta sexta-feira (11). A seguir, o Lance! apresenta um balanço detalhado com as diversas contratações dos 20 clubes da Série A do Brasileirão.

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Resumão da janela de transferências

Qual foi o saldo de gastos do Brasileirão?

Durante o período, os clubes da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro venderam 171 jogadores, com receita somada de €152 milhões (cerca de R$ 899 milhões, na cotação atual), e contrataram 105 atletas, com investimento total de €112 milhões (R$ 663 milhões). Portanto, ao longo da janela, a competição lucrou por volta de €40 milhões (R$ 236 milhões).

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Brasileirão está entre as ligas mais gastadoras?

A liga brasileira foi apenas a 15ª que mais gastou na janela. Isso se explica por não ser o nosso mercado mais agitado, que é o de dezembro/janeiro, diferentemente da Europa. O campeonato mais gastador foi a Premier League, da Inglaterra, com investimento de incríveis € 4,1 bilhões (R$ 24,2 bilhões).

  • 1º - Premier League (ING): € 4,13 bilhões
  • 2º - Serie A (ITA): € 1,16 bilhão
  • 3º - Bundesliga (ALE): € 781,80 milhões
  • 4º - La Liga (ESP): € 752,08 milhões
  • 5º - Ligue 1 (FRA): € 606,6 milhões

Qual clube contratou mais reforços?

Botafogo e Mirassol lideraram em número de contratações no Brasil, com 11 reforços neste período. Na sequência, aparece a Chapecoense, com 10 caras novas. Os números contabilizam transferências definitivas, por empréstimo e de jogadores livres no mercado. Curiosamente, porém, o Alvinegro Carioca também foi quem mais negociou peças, com 16 saídas.

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E qual clube gastou mais dinheiro?

O Cruzeiro liderou em investimentos: € 23,85 milhões (R$ 141 milhões) aplicados em oito jogadores, dos quais quatro chegaram por empréstimo. Quase metade do valor foi destinada apenas à aquisição do atacante Gabriel Pec, ex-LA Galaxy, que custou € 10,5 milhões (R$ 62 milhões) e foi o reforço mais caro do Brasileirão. Em segundo na lista, está o Vasco, que utilizou € 19,9 milhões (R$ 117 milhões) para fechar com seis novos atletas.

Graças à venda de Allan para o Manchester City, por € 37,5 milhões (R$ 221 milhões), o Palmeiras foi quem mais lucrou no mercado de meio de ano (€ 40,9 milhões ou R$ 242 milhões).

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Allan veste a camisa do Manchester City
Allan, ex-Palmeiras, foi contratado pelo endinheirado Manchester City (Foto: Divulgação)

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Confira todas as contratações da janela:

Athletico-PR

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Kerwin Vargas

Atacante

€ 5,2 milhões

Jorge Rivaldo

Atacante

€ 1,2 milhão

Dantas

Defensor

Empréstimo

Gilberto

Defensor

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Bruninho

Atacante

€ 11 milhões

Isaac

Atacante

Empréstimo

Dudu

Defensor

Custo zero

Julimar

Atacante

Não informado

Atlético-MG

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Ruan

Defensor

€ 3,5 milhões

Fred

Meio-campista

€ 2 milhões

Thiago Borbas

Atacante

Empréstimo

Kevin Castaño

Meio-campista

Empréstimo

Léo Duarte

Defensor

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Iván Román

Defensor

Empréstimo

Rômulo

Defensor

Empréstimo

Hulk

Atacante

Custo zero

Júnior Alonso

Defensor

Custo zero

Mateus Iseppe

Meio-campista

Não informado

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Bahia

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Alejo Veliz

Atacante

€ 9 milhões

Marco Moreno

Defensor

€ 1,5 milhão

Guido Herrera

Goleiro

€ 438 mil

Lautaro López

Meio-campista

Empréstimo

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Santiago Ramos Mingo

Defensor

€ 8,6 milhões

Marcos Felipe

Goleiro

€ 400 mil

Iago

Defensor

Empréstimo

Gilberto

Defensor

Custo zero

Vitinho

Atacante

Custo zero

Botafogo

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Chris Ramos

Atacante

€ 5 milhões

Nahuel Ferraresi

Defensor

€ 3,5 milhões

Domingos Andrade

Meio-campista

€ 1,5 milhão

Warleson

Goleiro

€ 750 mil

Lucas Monzón

Defensor

€ 700 mil

Arthur Chaves

Defensor

Empréstimo

Danilo

Atacante

Empréstimo

Tiquinho Soares

Atacante

Custo zero

Paulinho

Defensor

Custo zero

Hakim Ziyech

Atacante

Custo zero

Gabriel Batista

Goleiro

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Santiago Rodríguez

Meio-campista

€ 5,85 milhões

Alexander Barboza

Defensor

€ 3,4 milhões

Newton

Meio-campista

€ 3 milhões

Nathan Fernandes

Atacante

Empréstimo

Chris Ramos

Atacante

Empréstimo

Kayke Queiroz

Atacante

Empréstimo

Patrick de Paula

Meio-campista

Custo zero

Elias Manoel

Atacante

Custo zero

Raul

Goleiro

Custo zero

Matheus Nascimento

Atacante

Custo zero

Ythallo

Defensor

Custo zero

Bastos

Defensor

Custo zero

Joaquín Correa

Atacante

Custo zero

Neto

Goleiro

Custo zero

Yarlen

Atacante

Não informado

Diego Hernández

Atacante

Não informado

Chapecoense

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Franco Rossi

Atacante

Empréstimo

Max

Meio-campista

Empréstimo

Bruno Tubarão

Atacante

Custo zero

Dylan Borrero

Atacante

Custo zero

Heitor

Defensor

Custo zero

Rosivan

Meio-campista

Não informado

Miguel Carvalho

Meio-campista

Não informado

Tulio Eduardo

Atacante

Não informado

Fernando

Defensor

Não informado

Yago Felipe

Meio-campista

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Italo Vargas

Atacante

Empréstimo

Walter Clar

Defensor

Custo zero

Kaíque Maciel

Atacante

Custo zero

Marcos Vinícius

Defensor

Custo zero

Neto Pessoa

Atacante

Não informado

Jean Carlos

Meio-campista

Não informado

Higor Meritão

Meio-campista

Não informado

Bruno Leonardo

Defensor

Não informado

João Bom

Atacante

Não informado

Corinthians

Chegadas:

  • Não contratou

Saídas:

  • Não vendeu

Coritiba

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Nicolás Fonseca

Meio-campista

Empréstimo

Brian Ocampo

Atacante

Custo zero

Richard

Meio-campista

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Wallisson

Meio-campista

€ 510 mil

Geovane Meurer

Meio-campista

Empréstimo

Thalisson

Defensor

Empréstimo

Iury Castilho

Atacante

Empréstimo

Enzo Vagner

Atacante

Empréstimo

João Almeida

Defensor

Empréstimo

Willian Oliveira

Meio-campista

Custo zero

Gabriel Leite

Goleiro

Custo zero

Cruzeiro

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Gabriel Pec

Atacante

€ 10,5 milhões

Gabriel Rojas

Defensor

€ 5,25 milhões

Zé Lucas

Meio-campista

€ 4,4 milhões

Luis Sinisterra

Atacante

€ 3,7 milhões

Wesley

Atacante

Empréstimo

Luciano Rodríguez

Atacante

Empréstimo

João Costa

Atacante

Empréstimo

Matías Viña

Defensor

Empréstimo

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Christian

Meio-campista

€ 9,6 milhões

Kauã Prates

Defensor

€ 7 milhões

Ian Luccas

Meio-campista

€ 1 milhão

Bruno Alves

Defensor

Empréstimo

Japa

Meio-campista

Empréstimo

Matheus Cunha

Goleiro

Empréstimo

Lautaro Díaz

Atacante

Empréstimo

Kaiki

Defensor

Empréstimo

Murilo Rhikman

Meio-campista

Empréstimo

Walace

Meio-campista

Empréstimo

Chico da Costa

Atacante

Empréstimo

Vitinho

Meio-campista

Não informado

Pedrão

Defensor

Não informado

Janderson

Defensor

Não informado

Flamengo

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Joaquín Freitas

Atacante

€ 8 milhões

Anthony Valencia

Atacante

€ 5 milhões

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Wallace Yan

Atacante

€ 6 milhões

Carlinhos

Atacante

Empréstimo

Matías Viña

Defensor

Empréstimo

Everton Cebolinha

Atacante

Custo zero

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Fluminense

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Hulk

Atacante

Custo zero

Thiago Silva

Defensor

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Facundo Bernal

Meio-campista

€ 10,5 milhões

Kayky Almeida

Defensor

Empréstimo

Lima

Meio-campista

Empréstimo

David Terans

Meio-campista

Empréstimo

Davi Schuindt

Defensor

Não informado

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Grêmio

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Wallace

Defensor

€ 506 mil

Diego Caito

Defensor

Empréstimo

Matheus Nascimento

Atacante

Custo zero

Filip Krovinovic

Meio-campista

Custo zero

Jovane Cabral

Atacante

Custo zero

Danilo Barbosa

Meio-campista

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Viery

Defensor

€ 15 milhões

Gabriel Mec

Atacante

€ 11 milhões

Matías Arezo

Atacante

€ 3,07 milhões

André Henrique

Atacante

€ 1,5 milhão

Leonel Pérez

Meio-campista

Empréstimo

Miguel Monsalve

Meio-campista

Empréstimo

Willian

Atacante

Custo zero

Adriel

Goleiro

Não informado

Internacional

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Niclas Eliasson

Atacante

Empréstimo

Matheus Cunha

Goleiro

Empréstimo

Calebe

Meio-campista

Empréstimo

Vitinho

Atacante

Custo zero

Guillermo Maripán

Defensor

Custo zero

Antonio Sanabria

Atacante

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Rafael Santos Borré

Atacante

€ 2,2 milhões

Alan Rodríguez

Meio-campista

Empréstimo

Clayton

Defensor

Empréstimo

Gustavo Prado

Atacante

Empréstimo

Estêvão

Meio-campista

Custo zero

Richard

Meio-campista

Custo zero

Bruno Tabata

Atacante

Não informado

Mirassol

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Wallisson

Meio-campista

€ 510 mil

Alesson

Atacante

€ 500 mil

Elias

Defensor

Empréstimo

Gabriel

Defensor

Empréstimo

Japa

Meio-campista

Empréstimo

Gustavo Silva

Atacante

Custo zero

Zé Roberto

Atacante

Não informado

Edson Carioca

Atacante

Não informado

Gustavo Cazonatti

Meio-campista

Não informado

Fernandinho

Atacante

Não informado

Bruno Santos

Atacante

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Antonio Galeano

Atacante

€ 500 mil

Igor Cariús

Defensor

Empréstimo

Gabriel Pires

Meio-campista

Custo zero

Yuri Lara

Meio-campista

Custo zero

Lucas Mugni

Meio-campista

Não informado

Nathan Fogaça

Atacante

Não informado

Rodrigues

Defensor

Não informado

Palmeiras

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Alexander Barboza

Defensor

€ 3,4 milhões

Bruno Bertinato

Goleiro

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Allan

Atacante

€ 37,5 milhões

Kaique Pereira

Goleiro

€ 4 milhões

Naves

Defensor

€ 2,6 milhões

Luighi

Atacante

Empréstimo

Aranha

Goleiro

Empréstimo

Sorriso

Atacante

Empréstimo

Michel

Defensor

Custo zero

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RB Bragantino

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Wallace Yan

Atacante

€ 6 milhões

Gustavo Marques

Defensor

€ 3,5 milhões

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Pedro Henrique

Defensor

€ 500 mil

Kevyn

Defensor

€ 175 mil

Thiago Borbas

Atacante

Empréstimo

João Neto

Meio-campista

Empréstimo

Ignacio Laquintana

Atacante

Empréstimo

Fernando Costa

Goleiro

Custo zero

Werik Popó

Atacante

Não informado

Remo

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Antonio Galeano

Atacante

€ 500 mil

Zé Ivaldo

Defensor

Empréstimo

Edson Fernando

Meio-campista

Empréstimo

Matheus Felipe

Defensor

Custo zero

Marlon

Defensor

Não informado

Tico

Atacante

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Guty

Meio-campista

Empréstimo

Braian Cufré

Defensor

Custo zero

Panagiotis Tachtsidis

Meio-campista

Custo zero

João Pedro

Atacante

Custo zero

Giovanni Pavani

Meio-campista

Não informado

Santos

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Lima

Meio-campista

Empréstimo

Everton Cebolinha

Atacante

Custo zero

Rodinei

Defensor

Custo zero

Arthur Melo

Meio-campista

Custo zero

Philippe Coutinho

Meio-campista

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Adonis Frías

Defensor

€ 3,1 milhões

Zé Ivaldo

Defensor

Empréstimo

Andrey Quintino

Atacante

Empréstimo

Robinho Junior

Atacante

Empréstimo

Alex

Defensor

Custo zero

Zé Rafael

Meio-campista

Custo zero

Tiquinho Soares

Atacante

Custo zero

Billal Brahimi

Atacante

Custo zero

Mayke

Defensor

Custo zero

Tomás Rincón

Meio-campista

Custo zero

➡️ Reforços experientes e contratos curtos: as escolhas do Santos nesta janela

São Paulo

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Newton

Meio-campista

€ 3 milhões

Iago

Defensor

Empréstimo

Pedro Lima

Defensor

Empréstimo

Aurélio Buta

Defensor

Custo zero

Domingos Duarte

Defensor

Custo zero

Victor Sá

Atacante

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Nahuel Ferraresi

Defensor

€ 3,5 milhões

Alan Franco

Defensor

Empréstimo

Felipe Negrucci

Meio-campista

Empréstimo

Gonzalo Tapia

Atacante

Empréstimo

Hugo Leonardo

Meio-campista

Empréstimo

Paulinho

Atacante

Empréstimo

Maik

Defensor

Empréstimo

João Moreira

Defensor

Custo zero

Vasco

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Alan Lescano

Meio-campista

€ 6,45 milhões

Santiago Sosa

Meio-campista

€ 6,05 milhões

Facundo Colidio

Atacante

€ 3,9 milhões

Bruno Duarte

Atacante

€ 2 milhões

Gabriel Pereira

Defensor

Empréstimo

Paulinho

Defensor

Custo zero

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

GB

Atacante

Empréstimo

Hugo Moura

Meio-campista

Custo zero

Lucas Eduardo

Meio-campista

Custo zero

JP

Meio-campista

Não informado

Vitória

Chegadas:

JogadorPosiçãoValor pago

Renê

Atacante

€ 1 milhão

Fabiano

Defensor

Empréstimo

Tomás Pochettino

Meio-campista

Empréstimo

Alex Bruno

Atacante

Empréstimo

Walace

Meio-campista

Empréstimo

Ignacio Laquintana

Atacante

Empréstimo

Emanuel Brítez

Defensor

Não informado

Saídas:

JogadorPosiçãoValor recebido

Claudinho

Defensor

Empréstimo

Pablo

Meio-campista

Empréstimo

Zé Breno

Meio-campista

Empréstimo

Ronald

Meio-campista

Empréstimo

Aitor Cantalapiedra

Atacante

Custo zero

Gabriel

Goleiro

Custo zero

Renzo López

Atacante

Não informado

Filipe Machado

Meio-campista

Não informado

Neris

Defensor

Não informado

Pedro Henrique

Atacante

Não informado

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