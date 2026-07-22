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Botafogo encaminha saída de Léo Linck e aumenta 'limpa' no elenco

Glorioso fez contratações, rescindiu com peças experientes e negociou jogadores com minutagem

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 05:00
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Léo Linck, do Botafogo, será emprestado ao futebol português
Léo Linck foi titular no retorno do Botafogo ao Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Segue a reformulação no elenco do Botafogo. A SAF encaminhou o empréstimo do goleiro Léo Linck ao Estrela Amadora, de Portugal, e aumentou a lista de jogadores negociados ou fora dos planos para a sequência da temporada.

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    Léo Linck tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028, e o clube europeu terá opção de compra após o vínculo de um ano. O goleiro foi titular no último jogo do Alvinegro, na vitória sobre o Santos, e teve atuação elogiada. O Glorioso, para a posição, acertou as contratações de Warleson e Gabriel Batista.

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    A "limpa" que o Botafogo faz no elenco traz nomes relevantes. Quem puxou a fila foi o goleiro Neto, muito criticado, que teve o contrato rescindido. No mesmo caminho deve seguir o zagueiro Bastos, que sequer se reapresentou no dia 22 de junho para o segundo semestre.

    Goleiro Neto deixou o Botafogo após 22 jogos (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)
    Goleiro Neto deixou o Botafogo após 22 jogos (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)

    Há ainda um grupo que treina separado dos demais jogadores. Este é formado pelo zagueiro Ythallo, o volante Caio Roque e o atacante Joaquín Correa, todos fora dos planos do clube e do técnico Franclim Carvalho.

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    Foram negociados, além do goleiro Léo Linck, o volante Newton, vendido ao São Paulo, e os atacantes Nathan Fernandes, emprestado ao Ludogorets, da Bulgária, e Chris Ramos, ao Real Oviedo, da Espanha.

    Na janela de transferências, aberta na última segunda-feira (20), o Botafogo acertou as chegadas dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do lateral-esquerdo Paulinho, do zagueiro Lucas Monzón e do volante Domingos Andrade. A SAF ainda mantém tratativas e avançou pela contratação do atacante Danilo Pereira.

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