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Expulsão de Wallace Yan em Botafogo x Bragantino divide opiniões: 'Maluquice'

Atacante do Bragantino foi expulso após revisão no VAR

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 22:15
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro
Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A expulsão de Wallace Yan virou um dos principais assuntos da partida entre Botafogo e Bragantino, neste sábado (12), pela 27ª rodada do Brasileirão. O atacante do Massa Bruta recebeu cartão vermelho aos 41 minutos do primeiro tempo após o árbitro Fernando Antonio, com auxílio do VAR, interpretar como agressão um tapa dado no zagueiro Ferraresi.

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O lance aconteceu durante um contra-ataque do Bragantino. Wallace Yan recebeu a bola e tocou para Fernando pelo lado esquerdo, mas, na sequência, acertou o rosto de Ferraresi ao tentar se desvencilhar da marcação. O defensor do Botafogo caiu no gramado e levou as mãos ao rosto.

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Inicialmente, o árbitro não marcou a falta com cartão vermelho. No entanto, Fernando Antonio Nascimento Filho foi chamado pelo VAR e revisou o lance no monitor. Após a análise das imagens, o juiz decidiu expulsar o atacante do Bragantino.

Wallace Yan demonstrou muita revolta com a decisão e chegou a aplaudir ironicamente a arbitragem. Pouco depois, porém, o jogador de 21 anos caiu em lágrimas e precisou ser consolado pelos companheiros de equipe.

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Ao deixar o gramado, o atacante cobriu o rosto com a camisa para secar as lágrimas e repetiu algumas vezes a frase: "Eu não fiz nada!".

Veja a repercussão:

Wallace Yan havia participado do gol do Bragantino

Antes da expulsão, Wallace Yan tinha sido importante para o Bragantino no primeiro tempo. Aos 29 minutos, o atacante recebeu pela esquerda e fez um cruzamento rasteiro para a área. Na tentativa de afastar o perigo, o zagueiro Lucas Monzón acabou mandando a bola contra a própria meta, colocando o Massa Bruta em vantagem no Nilton Santos.

Wallace Yan jogador do Bragantino comemora gol durante partida contra o Botafogo no estádio Engenhão pelo campeonato Brasileiro A 2026.
Wallace Yan jogador do Bragantino comemora gol durante partida contra o Botafogo no estádio Engenhão pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A expulsão, no entanto, mudou o cenário da partida e deixou o Bragantino com um jogador a menos ainda antes do intervalo.

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