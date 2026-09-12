Expulsão de Wallace Yan em Botafogo x Bragantino divide opiniões: 'Maluquice'
Atacante do Bragantino foi expulso após revisão no VAR
A expulsão de Wallace Yan virou um dos principais assuntos da partida entre Botafogo e Bragantino, neste sábado (12), pela 27ª rodada do Brasileirão. O atacante do Massa Bruta recebeu cartão vermelho aos 41 minutos do primeiro tempo após o árbitro Fernando Antonio, com auxílio do VAR, interpretar como agressão um tapa dado no zagueiro Ferraresi.
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O lance aconteceu durante um contra-ataque do Bragantino. Wallace Yan recebeu a bola e tocou para Fernando pelo lado esquerdo, mas, na sequência, acertou o rosto de Ferraresi ao tentar se desvencilhar da marcação. O defensor do Botafogo caiu no gramado e levou as mãos ao rosto.
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Inicialmente, o árbitro não marcou a falta com cartão vermelho. No entanto, Fernando Antonio Nascimento Filho foi chamado pelo VAR e revisou o lance no monitor. Após a análise das imagens, o juiz decidiu expulsar o atacante do Bragantino.
Wallace Yan demonstrou muita revolta com a decisão e chegou a aplaudir ironicamente a arbitragem. Pouco depois, porém, o jogador de 21 anos caiu em lágrimas e precisou ser consolado pelos companheiros de equipe.
Ao deixar o gramado, o atacante cobriu o rosto com a camisa para secar as lágrimas e repetiu algumas vezes a frase: "Eu não fiz nada!".
Veja a repercussão:
Wallace Yan paga pelo histórico. Mas hj não foi absolutamente nada.— Zizinho Fla (@ziza_mestre) September 13, 2026
Dizer que isso aí é uma agressão é interpretação de quem nunca jogou futebol.— 755557 (@G755557) September 13, 2026
N é lance nem para amarelo, que interpretação de lance bizonha— Lucas Medrado Ψ (@lacd100) September 13, 2026
expulsao exagerada. Falar que isso aí é agressão é maluquice— Rodrigo MV (@Rodrigo_MV08) September 13, 2026
Absolutamente nada, o cara entra na frente e ele coloca o braço pra proteger, isso acontece o tempo inteiro.— TH - EU (@Ticomkt) September 13, 2026
Wallace Yan havia participado do gol do Bragantino
Antes da expulsão, Wallace Yan tinha sido importante para o Bragantino no primeiro tempo. Aos 29 minutos, o atacante recebeu pela esquerda e fez um cruzamento rasteiro para a área. Na tentativa de afastar o perigo, o zagueiro Lucas Monzón acabou mandando a bola contra a própria meta, colocando o Massa Bruta em vantagem no Nilton Santos.
A expulsão, no entanto, mudou o cenário da partida e deixou o Bragantino com um jogador a menos ainda antes do intervalo.
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