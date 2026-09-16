Botafogo recebe o Grêmio em confronto direto para amenizar crise
Glorioso não vence há seis jogos no Brasileirão e quer afastar-se do Z-4
O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), para o importante duelo com o Grêmio, atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, fundamental na luta contra o rebaixamento. O Glorioso volta ao Nilton Santos para quebrar a sequência ruim e respirar na tabela de classificação.
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Com a sequência de seis tropeços consecutivos pela competição, sendo três empates e três derrotas, a equipe comandada pelo interino Rodrigo Bellão despencou de produção e aparece na 14ª colocação, com 32 pontos, quatro acima do Vasco. O Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação.
Para a partida, Bellão terá o desfalque do zagueiro Nahuel Ferraresi e pode aproveitar a situação para promover a estreia de Arthur Chaves, recém-chegado do Hoffenheim, da Alemanha. Além disso, Arthur Cbaral volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no empate com o RB Bragantino.
A tendência é de novas mudanças no 11 inicial, já que a escalação diante do Massa Bruta surtiu pouco efeito. O Botafogo vem sofrendo com a falta de profundidade e agressividade nos jogos, e ainda busca um time para, quem sabe, engrenar na reta final.
A última vitória do Botafogo foi no dia 26 de julho, sobre o Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0, com gol do zagueiro Justino. Naquela ocasião, o trabalho de Franclim Carvalho já se encaminhava para o fim e foi encerrado após os empates com Fluminense, a goleada sofrida para o Cienciano-PER, por 6 a 1, na Sul-Americana, e a derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão. Bellão foi acionado e não conseguiu entregar resultado.
Botafogo e sua primeira "decisão"
O duelo com o Grêmio, justamente por ser atrasado, é de extrema importância. Vencer em casa significa aumentar a vantagem, afastar-se da zona de perigo e parar no meio da tabela. Ainda que logo após encare o Mirassol, no Maião, em São Paulo, no sábado (19), a sequência pós-Data Fifa pode ser definidora.
A expectativa é por uma sequência de Brasileirão com novo técnico, e, por isso, a Data Fifa é tão esperada. Após os compromissos da Seleção, o Alvinegro terá jogos contra Vasco, Coritiba, Chapecoense, Internacional e Remo. Recorte importante e que deve definir a condição da equipe na temporada.
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