De carregador em canteiro de obras a reforço do São Paulo: a trajetória de Newton Jogador contou história emocionante do seu início de carreira

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Apresentado no São Paulo nesta quarta-feira, dia 29 de julho, Newton teve uma história marcante antes de engrenar no futebol.

Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, o volante viu o sonho de viver do futebol ficar ameaçado. A Jacuipense, clube onde foi formado, enfrentava problemas financeiros e deixou de pagar os salários dos jogadores. Sem outra fonte de renda, o então atleta de 20 anos passou a trabalhar como carregador em um canteiro de obras.

Recebendo R$ 1.200 por mês, Newton encarava longas jornadas sob o sol, carregando materiais pesados para ajudar no sustento da família. Mesmo diante das dificuldades, nunca abandonou a esperança de voltar aos gramados. Mantinha o celular sempre por perto aguardando uma ligação que pudesse mudar sua trajetória. Em determinado momento, chegou até a pensar em desistir da carreira no futebol. Durante a coletiva, contou sobre esse momento.

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- Começou a faltar as coisas dentro de casa e eu tive que ir trabalhar. Todo dia que eu estava lá, tinha esperança de a pandemia acabar para voltar a jogar futebol, que é o que eu mais amo fazer na vida. Um dia o celular tocou e era o diretor da Jacuipense me ligando para dizer que eu tinha que me apresentar. Ali percebi que meu sonho não tinha acabado. Fiquei muito feliz, consegui desempenhar meu futebol e depois fui para o Botafogo. A partir daí, minha vida mudou completamente - contou Newton.

A oportunidade, no entanto, apareceu. Com a retomada das atividades da Jacuipense, Newton foi chamado de volta ao elenco profissional e retomou a carreira. A partir dali, passou a construir uma trajetória de crescimento constante.

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Em 2022, foi contratado pelo Botafogo para integrar o projeto da equipe sub-23. Aos poucos, ganhou espaço no clube e, para acelerar o desenvolvimento, foi emprestado ao Criciúma em 2024. A passagem pela Série A deu a experiência que faltava para retornar ao Botafogo mais preparado e conquistar espaço no elenco principal.

Na temporada passada, Newton viveu seu melhor momento. Sob o comando de Davide Ancelotti, ampliou suas funções dentro de campo. Além de atuar como primeiro volante, passou a participar mais da construção das jogadas pela direita e chegou a ser utilizado como zagueiro em algumas partidas, mostrando versatilidade.

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Vinda para o São Paulo teve influência de tia

Mesmo que seja de Salvador e tenha feito boa parte da sua carreira, até o momento, no Botafogo, Newton contou que sua vinda teve a influência de uma tia. Também da Bahia, a tia é uma forte torcedora do São Paulo. Logo quando as especulações e negociações começaram, ela teria entrado em contato com o sobrinho.

- Ela falou comigo e perguntou: 'É verdade mesmo? Você vai?'. Eu disse que sim. Ela respondeu: 'Você tem que ir. Você vai ser muito feliz lá. É o clube do coração da sua filha e você vai ter o privilégio de ela torcer por você'. Aquilo me marcou muito. Eu falei para ela que, se Deus quisesse, daria tudo certo. Graças a Deus, hoje estou aqui. Ela ficou muito feliz, já me pediu uma camisa e a primeira vai ser para ela. Estou muito feliz de estar aqui - revelou Newton durante a entrevista.

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Newton foi um dos anúncios desta janela do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como Newton joga?

Quanto a suas principais características, Newton sempre atuou como um volante de marcação. Forte nos duelos, não tem um rendimento voltado para a criação de jogadas e sim para a defesa. No São Paulo, o principal destaque foi para sua altura. Com 1,88m de altura, é o volante mais alto do elenco - o que chamou atenção do scout.

Tendo em vista as características e como Newton se desenvolveu na sua carreira, é possível compreender como o volante pode se adaptar ao sistema imposto por Dorival Júnior.

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No esquema tático que Dorival vem montando no São Paulo, Newton chega para ser o primeiro volante. Podendo atuar em funções semelhantes a de Pablo Maia, Ou seja, ele seria a peça que fica mais colada à defesa, dando cobertura e permitindo que o companheiro de meio-campo, podendo ser um volante que olhe facilita a saída de bola dessa peça, para que este outro jogador consiga subir, como Danielzinho, por exemplo. Na coletiva, também explicou.

- Dentro do elenco, acredito que posso contribuir principalmente na saída de bola. Sou um jogador rápido, tenho uma boa recuperação e acho que chego para somar ao grupo - explicou.

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Dorival Júnior também procurava um jogador que conseguisse dar imposição física. Ou seja, aproveitar desta característica de Newton em campo. Uma formação é ter Newton focado na marcação atuando com peças que sejam mais técnicas, como Marcos Antonio, Danielzinho e até mesmo Bobadilla.

Os números de Newton

O Lance!, junto ao Sofascore, recolheu alguns números de Newton pelo Botafogo, onde teve sua passagem mais relevante, para entender melhor como o jogador consegue se destacar.

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Em 18 partidas pelo Botafogo na temporada, sendo 12 como titular, o jogador marcou um gol e apresentou números consistentes na fase defensiva e na circulação da bola. O destaque fica para a eficiência nos duelos, com 50% de aproveitamento, índice importante para um atleta que atua à frente da zaga e tem como principal função vencer disputas individuais e proteger o setor defensivo.

Com 89% de acerto nos passes e média de 31 passes certos por jogo, mostra ser um volante para dar continuidade às jogadas, ainda que sem assumir o papel de articulador. O aproveitamento de 60% nos passes longos reforça esse perfil.

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Sem a bola, os números também chamam atenção. São médias de 1,1 desarme, 0,6 interceptação e 3,2 bolas recuperadas por partida, além de apenas 1,1 falta cometida por jogo. Newton chega para oferecer equilíbrio ao meio-campo, proteger a defesa e dar sustentação aos jogadores. Como dito, não será um jogador de construção ofensiva.

Inscrito, o jogador pode fazer sua estreia em breve. Newton treina normalmente com elenco e está em preparação com a comissão.



