Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Partida será disputada no Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto será transmistido pelo Amazon Prime Video (streaming), mas o Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video
O Botafogo vem de um sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Série. O Red Bull Bragantino vem de derrota para o Bahia por 3 a 2, também pelo Brasileirão.
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Ficha do jogo
Botafogo x Bragantino
- 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Escalações prováveis
Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Ecalação: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Danilo Pereira e Tiquinho Soares (Kadir).
Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Escalação: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Isidro Pitta e Wallace Yan (Vinicinho).
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