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Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Partida será disputada no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 10:30
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Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Red Bull Bragantino
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto será transmistido pelo Amazon Prime Video (streaming), mas o Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

O Botafogo vem de um sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Série. O Red Bull Bragantino vem de derrota para o Bahia por 3 a 2, também pelo Brasileirão.

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Ficha do jogo

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Data e Hora
Sábado - 20h30
Local
Estádio Nilton Santos - RJ
Árbitro
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e por Rafael Trombeta (PR)
Var
José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Onde assistir

Botafogo x Bragantino

  1. 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
  2. ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  3. 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
  4. 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Botafogo x RB Bragantino Palpite – Análise e notícias (12/09)

Escalações prováveis

Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Ecalação: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Danilo Pereira e Tiquinho Soares (Kadir).

Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Escalação:  Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Isidro Pitta e Wallace Yan (Vinicinho).

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