Botafogo acerta contratação do técnico Tite
Técnico está livre no mercado desde março, quando deixou o Cruzeiro
O Botafogo acertou a contratação de Tite e está por detalhes burocráticos para anunciar o técnico com contrato até o fim de 2028. As negociações foram iniciadas na última segunda-feira (14), em reunião com a diretoria alvinegra, e o projeto foi bem recebido pelo ex-Seleção Brasileira.
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Inicialmente, o plano do Botafogo era manter o interino Rodrigo Bellão até o fim da temporada, mas a falta de resultados ligou o alerta da briga contra o rebaixamento. O perfil para um novo comandante foi traçado, sendo este de um técnico brasileiro e com experiência. Tite encabeçou a lista e foi definido como plano A da SAF.
Ele deve estar à beira do gramado no sábado (19), no duelo com o Mirassol, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Tite está livre no mercado desde março deste ano, quando deixou o comando do Cruzeiro. Pela Raposa, a passagem foi de 17 jogos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.
Tite volta ao radar
Não é a primeira vez que o ex-Seleção Brasileira – técnico nos ciclos das Copas de 2018 e 2022 – e Flamengo entra na mira do Glorioso. Em 2025, John Textor tentou convencer o treinador, chegou a encaminhar o acerto, que foi travado após motivos pessoais de Tite.
O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Nilton Santos, em duelo atrasado da 21ª rodada. A equipe ocupa a 14ª colocação na competição, com 32 pontos.
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