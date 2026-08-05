Franclim analisa janela de transferências do Botafogo e projeta clássico Treinador destaca vantagem física para o clássico e admite busca por dois reforços

O Botafogo abriu as portas do CT Lonier nesta quarta-feira (5), em meio à preparação para o clássico contra o Fluminense, marcado para o próximo sábado (8), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Franclim Carvalho apontou o tempo extra de descanso alvinegro como um trunfo contra o rival carioca.

— O período que tivemos foi muito importante. Em abril, tivemos 16 jogos em 52 dias. O período foi importante para comissão e elenco fortalecerem o laço. É impossível criar isso jogando de três em três dias. Há momentos na temporada em que isso faz diferença. Tínhamos um acordo entre comissão e elenco que dependia dos objetivos. Conseguiram, ganharam as folgas, e agora vamos trabalhar forte. O nosso adversário ainda joga hoje, então estamos em vantagem. Depois dos 90 minutos vamos ver — analisou.

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Além da preparação para o clássico contra o Fluminense, a movimentação do Botafogo no mercado de transferências também foi comentada. Franclim revelou que solicitou dois reforços pontuais à diretoria, mas garantiu confiança no grupo atual caso as negociações não se concretizem.

— Não vou revelar as posições. Quero buscar dois jogadores. Se forem os nomes que pedi, dentro das possibilidades do clube, ótimo. Caso contrário, não quero mais ninguém, pois estou satisfeito com as opções do elenco. Se chegarem os dois que quero, ficarei muito feliz. Se não vierem, sigo satisfeito da mesma forma — pontuou o técnico.

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— O mercado ainda está aberto, tenho dito isso. Queremos buscar gente, mas só vem para acrescentar. Ainda vai sair gente, garantidamente. Vamos ver quem chega e quem sai. Tenho um elenco muito extenso. Não gosto disso. Quero que todos se sintam importantes no processo. Até o final do mercado vai haver novidades. Não sou eu que decido, é o Botafogo. Ajudo a definir valor, importância no elenco, mas negociação é com a diretoria. Eles entendem que há parâmetros para concretizar negociações, e vocês souberam de um caso ou outro — completou.

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+ Respostas

Trabalho mental para lidar com a pressão:

— Gosto de olhar para a equipe como um todo. Nós, quando entramos em um momento de turbilhão, sempre ressaltei o caráter dos jogadores para ignorar o que acontecia fora. Se deixássemos afetar, ficaríamos mal. Estamos melhor preparados para uma turbulência ou um momento menos bom da equipe. Aqui no Brasil, uma semana assim são três jogos, então é importante.

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Fragilidade do time:

— Sobre a equipe, temos que trabalhar mais a primeira fase da construção, que é perto do nosso gol. Temos que ser mais corajosos, apesar de eu não gostar do toque-toque. Temos que controlar mais o jogo com a bola. Vamos trabalhar, porque acho que temos muito a melhorar nisso.

📆Agosto será mês cheio para o Botafogo

Em agosto, o Glorioso terá quatro jogos pelo Brasileirão, contra Fluminense, Vitória (fora), Athletico-PR e Flamengo (fora), além das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Cienciano, do Peru.

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