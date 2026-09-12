Botafogo busca empate com Bragantino em jogo com expulsão e gol contra
Com gol contra de Monzón e expulsão de Wallace Yan, jogo termina com o placar de 1 a 1
Botafogo empatou com o Bragantino neste sábado (12), no Estádio Nilton Santos, em duelo pela 27° rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada pelo gol contra de Lucas Monzón no primeiro tempo e a expulsão de Wallace Yan que deixou o Alvinegro na vantagem numérica, na segunda etapa, Vitinho deixou tudo igual marcando para o time da casa.
Veja gols em Botafogo x Bragantino: Lucas Monzón, contra, e Vitinho marcam
Após o resultado, Botafogo chega a marca de 6 jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, em um momento delicado, o Alvinegro termina o sábado na 14° colocação, a 4 pontos da zona de rebaixamento. O time ainda tem um jogo atrasado a jogar na competição.
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Como foi a partida entre Botafogo x Bragantino
Primeiro tempo
O confronto começou equilibrado com as duas equipes investindo em contra-ataques rápidos em um jogo de transição. Apesar da movimentação, nenhum dos times conseguiu criar grande perigo na primeira parte do jogo. Aos 29 minutos, após um cruzamento, o Botafogo tentou sair jogando, mas Montoro foi desarmado por Wallace Yan. O atacante do Bragantino avançou e tentou cruzar para Pitta, mas, antes, o zagueiro Lucas Monzón desviou e acabou marcando gol contra, colocando o time paulista em vantagem. Minutos depois, o próprio Wallace Yan acabou expulso após acertar o rosto de Ferraresi sem a bola estar em disputa, deixando o Bragantino com um jogador a menos. Com a vantagem numérica, o Botafogo passou a pressionar em busca do empate, mas não teve muito tempo para reagir antes do fim do primeiro tempo.
Segundo tempo
Na segunda etapa, como esperado, o Botafogo voltou colocando mais pressão na partida pela vantagem numérica. Logo nos primeiros minutos, o Alvinegro levou perigo em um cabeceio de Júnior Santos. Ainda apostando no jogo aéreo, o Botafogo chegou ao gol de empate após uma jogada de lateral para lateral: Telles fez o cruzamento na medida e encontrou Vitinho, que cabeceou para marcar. Depois do empate, porém, a partida ficou mais equilibrada. O Botafogo continuou com mais posse de bola, mas permitiu que o Bragantino voltasse a levar perigo, principalmente em lances com Pitta, que ameaçou de cabeça, e Juninho Capixaba, que recebeu sozinho na entrada da área, mas não conseguiu finalizar para o gol. Mesmo mantendo a pressão, o Botafogo não foi eficaz para aproveitar a vantagem numérica e parou na defesa do Bragantino. O Alvinegro continuou insistindo nas bolas aéreas, mas não conseguiu superar a defesa do time paulista e ficou no empate.
Visão do Lance!
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Wallace Yan vai sem a bola para cima de Ferraresi e acerta o rosto do zagueiro do Botafogo, sendo expulso e deixando o time da casa com vantagem numérica durante mais da metade do jogo.
Deu aula 👍
Vitinho fez uma partida equilibrada e se consagrou com o gol de empate no confronto. Na outra lateral Telles também correspondeu bem e deu assistência mas foi substituído cedo no confronto.
Ficou abaixo 📉
Villalba não fez um bom primeiro tempo, foi cobrado pela torcida, e mesmo com o Botafogo ameaçando uma reação com a vantagem numérica, o jogador foi substituído na volta do intervalo.
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✅ FICHA TÉCNICA
🏆 Brasileirão
📆 Data e horário: sábado, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Lucas Monzón contra (RBB) 1°T' 30 (0-1) / Vitinho (BOT) 2°T' 11 (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Monzón (BOT), Ferraresi (BOT), Kadir (BOT) - Tiago Volpi (RBB) e Juninho Capixaba (RBB)
🟥 Cartão Vermelho: Wallace Yan (RBB)
⚫⚪Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Escalação: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles (Paulinho); Huguinho, Montoro e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Lucas Villalba (Kadir) e Danilo Pereira (Kauan Toledo)
🔴⚪Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Escalação: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna (Hurtado), Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho (Gabriel Girotto), Ramires (Matheus Fernandes) e Lucas Barbosa (Herrera); Fernando, Isidro Pitta (Eduardo Santos) e Wallace Yan.
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