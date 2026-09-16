Atuação de Arboleda em São Paulo x Boca repercute: 'Não era'

Após a eliminação do São Paulo para o Boca Juniors na noite desta terça-feira (15), Robert Arboleda virou assunto nas redes sociais. O defensor foi criticado por sua atuação e pelo envolvimento no gol da equipe argentina, que abriu o placar no Morumbis no jogo da Sul-Americana.

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O time de Dorival Júnior empatou em 1 a 1, com gols de Leandro Lozano para os visitantes e de Domingos Duarte para os donos da casa. No jogo de ida, vencido pelo Boca, Miguel Merentiel foi o autor do gol.

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Veja alguns comentários sobre Arboleda:

Jogo entre São Paulo e Boca Juniors terminou empatado (Foto: THIAGO BERNARDES / FramePhoto / Folhapress)

Como foi o jogo entre São Paulo e Boca Juniors?

Primeiro tempo de baixa intensidade e festa da torcida

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passe e pouca criatividade. O Boca Juniors pressionou a saída do São Paulo, congestionou o meio de campo e dificultou a construção tricolor. A equipe argentina chegou a assustar com Merentiel, que contou com um desvio em Arboleda. Pelo lado do São Paulo, Artur e Luciano tentaram criar pela direita, mas sem conseguir levar perigo.

A partir da metade da primeira etapa, o Boca passou a controlar mais a partida, principalmente com Paredes organizando a saída de bola O São Paulo teve dificuldade para quebrar as linhas adversárias e ainda cometeu erros na defesa. A primeira finalização tricolor veio aos 29 minutos apenas, com Gustavo Santana. No mais, as equipes foram para o intervalo sem gols.

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Segundo tempo teve polêmica, gol e eliminação

O São Paulo voltou mais agressivo no ataque, com Luciano aparecendo nas principais jogadas. O atacante finalizou de longe, teve um cabeceio defendido por Montero e participou de outra boa chegada tricolor. Dorival, que enxergava problemas no meio-campo, tentou mudar e colocar Djhordney no lugar de Danielzinho. Cedendo espaços e sem conseguir reagir, o Boca Juniors abriu o placar. Lozano fez boa tabela pela direita e recebeu um lançamento preciso entre os zagueiros do São Paulo. Em um vacilo da defesa e sem Rafael conseguir acompanhar, o lateral do Boca deixou o dele. Até então, o time argentino estava em vantagem no agregado.

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Após um bate-rebate na área, Luciano recebeu no ataque e cruzou para Ryan Francisco, que completou para o gol. O árbitro, porém, marcou impedimento. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão, apontando impedimento por pouco, com o ombro de Luciano à frente. O lance gerou uma forte revolta, rendendo até mesmo um cartão amarelo para Dorival Júnior. Aos 43 minutos, o São Paulo seguiu tentando e marcou com Domingos Duarte. O zagueiro bateu de cabeça após um cruzamento de Artur. Mesmo assim, não conseguiu virar e se despediu da competição.

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