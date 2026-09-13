Botafogo não seguirá com Bellão e define perfil de novo treinador

Passado mais um tropeço no Brasileirão, deixando a equipe perto da zona de rebaixamento, o Botafogo bateu o martelo e não seguirá com Rodrigo Bellão até o fim da temporada. A diretoria alvinegra iniciou série de reuniões e definiu perfil do novo treinador. A tendência é que Bellão, no entanto, comande o jogo contra o Grêmio, na quarta-feira (16), no Nilton Santos.

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Há o entendimento de que será necessário um técnico com vasta experiência e que não seja estrangeiro. O clube entende que não há tempo a perder com adaptação e conhecimento do elenco, além de partes burocráticas para regularização de documentos.

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Um nome sondado foi rapidamente descartado, que é o do técnico Renato Gaúcho. Ele, inclusive, entrou na mira do Grêmio para o lugar de Luís Castro, demitido após a derrota para o Vasco, no último sábado (12).

Rodrigo Bellão não seguirá no Botafogo até o fim da temporada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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A procura é por im profissional capaz de entregar resultados em "tiro curto". Algumas das opções consultadas gostariam de assumir o projeto apenas em dezembro, o que tem dificultado as tratativas.

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O Glorioso não sabe o que é vencer pelo Brasileirão desde o dia 26 de julho, quando venceu o Cruzeiro fora de casa por 1 a 0. A equipe soma 32 pontos na 14ª colocação.

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