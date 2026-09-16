O Botafogo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, fundamental na luta contra o rebaixamento para ambas as equipes. Em um confronto importante para as duas equipes na luta contra o rebaixamento, o Alvinegro terá pela frente um adversário indigesto.

Recém-anunciado como novo técnico do Grêmio após a demissão de Luís Castro, Renato construiu números expressivos diante do Botafogo ao longo de suas passagens pelo Tricolor. Em 19 partidas contra o Alvinegro como treinador gremista, foram 11 vitórias, três empates e apenas cinco derrotas. O aproveitamento é de 63,2%, com 34 gols marcados e 18 sofridos.

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Mandante x Visitante: números se equilibram no Nilton Santos

O retrospecto do técnico contra o Botafogo fica ainda mais significativo quando o Grêmio atua como mandante. Em nove partidas nessa condição, Renato soma sete vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate (77,8% de aproveitamento). Foram 19 gols marcados e apenas seis sofridos.

Fora de casa, por outro lado, o equilíbrio é maior. Nos dez confrontos disputados com o Grêmio como visitante contra o Botafogo, Renato conseguiu quatro vitórias, três empates e três derrotas, com 15 gols marcados e 12 sofridos. Aproveitamento de 50%.

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O duelo desta quarta-feira vale pontos importantes para duas equipes que estão próximas da zona de rebaixamento e precisam aumentar a distância para o Z-4.

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