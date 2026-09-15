Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ferraresi, do Botafogo, é convocado e pode desfalcar time no Brasileirão

Venezuelano pode perder o clássico com o Vasco, no dia 7 de outubro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 16:55
Favorite o Lance! no Google
Ferraresi em treino do Botafogo
Ferraresi, do Botafogo, foi convocado para a seleção da Venezuela (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O zagueiro Nahuel Ferraresi, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo para os amistosos da seleção da Venezuela na próxima Data Fifa. Com isso, o jogador deve desfalcar o Glorioso na primeira rodada após a pausa no calendário.

A Venezuela irá encarar o Japão no dia 28 de setembro, em Hiroshima, depois a Coreia do Sul no dia 2 de outubro, em Ulsan, e finalizará a sequência contra a Jordânia no dia 6 de outubro, em Amã.

continua após a publicidade

O primeiro jogo do Glorioso após a Data Fifa será contra o Vasco, no dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o jogador ainda esteja voltando da Ásia.

Ferraresi é titular da zaga do Botafogo, mas não jogará nesta quarta-feira (16), contra o Grêmio, em jogo atrasado da 21ª rodada, por suspensão. Até então, o venezuelano soma 26 partidas com a camisa alvinegra e um gol marcado.

continua após a publicidade
Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas
Ferraresi em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo na Data Fifa.

A tendência é que o elenco alvinegro já tenha um novo comandante para o período da Data Fifa. Tite é o favorito a assumir a equipe, e as negociações são conduzidas pelo presidente João Paulo Magalhães, com participação de membros da diretoria.

Além de Ferraresi, o Botafogo terá outro representante no futebol de seleções entre o fim de setembro e o início de outubro. O volante Danilo foi convocado por Carlo Ancelotti e jogará pela Seleção Brasileira contra a Austrália, nos próximos dias 25 e 29, e depois no dia 3 de outubro contra a Índia.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Grêmio

Onde Assistir

Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
O técnico italiano do Lille, Davide Ancelotti, reage na área técnica durante a partida de futebol da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA entre Lille (FRA) e Real Betis (ESP) no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve d'Ascq

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, Davide Ancelotti é elogiado após boa fase de time

Há 1 dia
Tite durante partida do Cruzeiro

Botafogo

Botafogo inicia contatos e terá reunião com Tite

Há 1 dia
Rodrigo Bellão não seguirá no Botafogo

Botafogo

Botafogo não seguirá com Bellão e define perfil de novo treinador

Há 1 dia
Arthur Cabral em campo na derrota do Botafogo para o Bahia (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo

Botafogo vive crise de gols e vê ataque aumentar preocupação no Brasileirão

Há 2 dias
Rodrigo Bellão, técnico do Botafogo, em coletiva após empate com o Bragantino

Botafogo

Bellão lamenta empate do Botafogo: 'A gente não se conforma'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Vitinho comemorando gol em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Vitinho valoriza gol, admite frustração e projeta reação do Botafogo

Botafogo e Bragantino

Botafogo busca empate com Bragantino em jogo com expulsão e gol contra

Wallace Yan foi expulso em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Expulsão de Wallace Yan em Botafogo x Bragantino divide opiniões: 'Maluquice'

Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Botafogo x Bragantino: Lucas Monzón, contra, e Vitinho marcam

Ziyech no Nilton Santos

Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes de jogo com o Bragantino pelo Brasileirão

vestiário do botafogo

Com retorno de titular, Botafogo está escalado para enfrentar o Bragantino

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Enio é anunciado por clube da Arábia Saudita

Ex-Botafogo acerta com clube da Arábia Saudita

Richarlison sorrindo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Red Bull Bragantino

Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Hakim Ziyech desembarca no Aeroporto do Galeão recepcionado pela torcida alvinegra

Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes do jogo contra o Bragantino

Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech

Botafogo anuncia contratação do marroquino Hakim Ziyech