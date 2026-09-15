Ferraresi, do Botafogo, é convocado e pode desfalcar time no Brasileirão

O zagueiro Nahuel Ferraresi, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo para os amistosos da seleção da Venezuela na próxima Data Fifa. Com isso, o jogador deve desfalcar o Glorioso na primeira rodada após a pausa no calendário.

A Venezuela irá encarar o Japão no dia 28 de setembro, em Hiroshima, depois a Coreia do Sul no dia 2 de outubro, em Ulsan, e finalizará a sequência contra a Jordânia no dia 6 de outubro, em Amã.

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O primeiro jogo do Glorioso após a Data Fifa será contra o Vasco, no dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o jogador ainda esteja voltando da Ásia.

Ferraresi é titular da zaga do Botafogo, mas não jogará nesta quarta-feira (16), contra o Grêmio, em jogo atrasado da 21ª rodada, por suspensão. Até então, o venezuelano soma 26 partidas com a camisa alvinegra e um gol marcado.

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Ferraresi em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo na Data Fifa.

A tendência é que o elenco alvinegro já tenha um novo comandante para o período da Data Fifa. Tite é o favorito a assumir a equipe, e as negociações são conduzidas pelo presidente João Paulo Magalhães, com participação de membros da diretoria.

Além de Ferraresi, o Botafogo terá outro representante no futebol de seleções entre o fim de setembro e o início de outubro. O volante Danilo foi convocado por Carlo Ancelotti e jogará pela Seleção Brasileira contra a Austrália, nos próximos dias 25 e 29, e depois no dia 3 de outubro contra a Índia.

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