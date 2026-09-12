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Veja gols em Botafogo x Bragantino: Lucas Monzón e Vitinho marcam

Partida será disputada no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 21:10
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Lucas Monzón abre o placar em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro
Lucas Monzón abre o placar em Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Botafogo e Red Bull Bragantino estão se enfrentando neste sábado (12), no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Monzón abre o placar com gol contra.

Aos 29 minutos da primeira etapa, Wallace Yan recebeu na direita, carregou e cruzou rasteiro para Isidro Pitta, que chegaria livre para marcar. Antes disso, a bola desviou em Lucas Monzón, que empurrou para dentro da própria meta. 

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Veja o gol:

Aos 10 minutos da segunda etapa, Botafogo trabalha a bola bem no campo de ataque e faz a bola chegar em Telles, que acerta lindo cruzamento para Vitinho aparecer do outro lado da área para cabecear.

Veja o gol do empate:

Botafogo x Bragantino

    1.
  1. 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
    2. 2.
  2. ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
    3. 3.
  3. 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
    4. 4.
  4. 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo
    5. 5.
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Botafogo x RB Bragantino Palpite – Análise e notícias (12/09)

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