Veja gols em Botafogo x Bragantino: Lucas Monzón e Vitinho marcam
Partida será disputada no Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Botafogo e Red Bull Bragantino estão se enfrentando neste sábado (12), no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Monzón abre o placar com gol contra.
Aos 29 minutos da primeira etapa, Wallace Yan recebeu na direita, carregou e cruzou rasteiro para Isidro Pitta, que chegaria livre para marcar. Antes disso, a bola desviou em Lucas Monzón, que empurrou para dentro da própria meta.
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Veja o gol:
September 13, 2026
Aos 10 minutos da segunda etapa, Botafogo trabalha a bola bem no campo de ataque e faz a bola chegar em Telles, que acerta lindo cruzamento para Vitinho aparecer do outro lado da área para cabecear.
Veja o gol do empate:
September 13, 2026
Botafogo x Bragantino
- 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Botafogo x RB Bragantino Palpite – Análise e notícias (12/09)
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