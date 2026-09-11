Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Atleta pertence ao Tottenham, da Inglaterra

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 17:54
Favorite o Lance! no Google
Richarlison sorrindo
Richarlison negociou com o Vasco (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Com o encerramento das conversas entre Vasco e Richarlison nesta sexta-feira (11), torcedores rivais usaram as redes sociais para comentar o insucesso do negócio. O clube e o atacante não atingiram um consenso contratual e finalizaram as tratativas.

➡️CEO do Maracanã é sincero sobre possíveis jogos do Vasco no estádio

Revelado pelo Fluminense antes de ir para a Inglaterra, Richarlison buscava um contrato apenas até dezembro. A diretoria cruz-maltina, no entanto, insistia em um vínculo de maior duração.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
Richarlison pertence ao Tottenham, da Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Saiba os detalhes sobre o encerramento das negociações entre Vasco e Richarlison

A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avancando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.

continua após a publicidade

Apesar do fracasso da negociação com o Vasco neste momento, Richarlison ainda tenta chegar a um acordo com o Tottenham para rescindir seu contrato. O vínculo do atacante com o clube inglês é válido até junho de 2027, mas existe uma cláusula de prorrogação por mais uma temporada.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Atacante Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Neymar reage a contratações do Santos: 'Se vai dar certo, eu não sei'

Há 15 minutos
Richarlison com os braços erguidos durante jogo do Tottenham

Fora de Campo

Torcedores do Vasco reagem a desfecho sobre Richarlison: 'Inacreditável'

Há 34 minutos
Abel Ferreira de braços cruzados e sorrindo

Fora de Campo

Decisão do STJD sobre Abel Ferreira, do Palmeiras, repercute: 'Até que enfim'

Há 2 horas
João Pedro chutando ao lado de Rice em jogo entre Chelsea e Arsenal

Fora de Campo

João Pedro viraliza após prêmio entregue pela Premier League: 'Bizarro'

Há 2 horas
Leila Pereira durante Confut

Palmeiras

Leila Pereira exalta força das mulheres e diz: 'Não tenho medo de absolutamente nada'

Há 5 horas
Zagueiro esteve presente nos títulos de 2019 conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/X)

Flamengo

Ex-Flamengo comemora primeiro gol em novo time, e torcedores reagem

Há 6 horas
Mais LANCE!
Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA projeta placar inusitado em Palmeiras x São Paulo

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle e Flamengo, pela Libertadores

Flamengo alfineta o Palmeiras após vitória na Libertadores

Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle e Flamengo, pela Libertadores

Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Absurdo'

Ledio Carmona é sincero sobre ida do Coutinho para o Santos

Ledio Carmona é sincero sobre Coutinho no Santos: 'Parecia ex-jogador'

Neymar durante Santos e Atlético-MG, pela Sul-Americana

Neymar posta indireta com referência a Coutinho; veja vídeo

Coutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026.

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'

Arena MRV setembro laranja Atlético (reprodução Atlético)

Atlético prepara ações especiais para o mês da pessoa com deficiência: confira

Final está marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Reprodução)

Torcedores reagem ao sorteio das semifinais da Copa do Brasil

Helder Melillo, diretor-executivo da CBF

Copa do Brasil terá modelo de transmissão novo a partir de 2027

Zagueiro utilizou as redes sociais para desculpar-se com torcedores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Barboza quebra silêncio sobre fala após Palmeiras x LDU

Neymar provoca torcedor durante jogo da Sul-Americana (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Neymar provoca torcedor em Santos x Atlético-MG; veja o que ele disse

Claudio Carsugui

Morre Claudio Carsughi, referência do futebol e do automobilismo no Brasil