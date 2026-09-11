Com o encerramento das conversas entre Vasco e Richarlison nesta sexta-feira (11), torcedores rivais usaram as redes sociais para comentar o insucesso do negócio. O clube e o atacante não atingiram um consenso contratual e finalizaram as tratativas.

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Revelado pelo Fluminense antes de ir para a Inglaterra, Richarlison buscava um contrato apenas até dezembro. A diretoria cruz-maltina, no entanto, insistia em um vínculo de maior duração.

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Veja alguns comentários:

Óbvio que não vai querer se esconder — Frederico (@KikoTesouroCRF) September 11, 2026

e o Richarlison que amava o Vascão mais que tudo na vida…



não sobra nada, impressionante — Hater da FlaTT (@venceofutebol) September 11, 2026

" Quero jogar no Vasco mas só se for por 3 meses"



Kkkkkk



Que isso — AL CAFOGO ✮ (@alcafogo) September 11, 2026

Mas o cara não era vascaino? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Junior 🇧🇷 (@Junior1901) September 11, 2026

FEZ OS CARA DE TROUXA AKAKAKAKKAAKKAKA — daviᶜʳᶠ#ForaBoto (@drxjz7) September 11, 2026

Richarlison pertence ao Tottenham, da Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Saiba os detalhes sobre o encerramento das negociações entre Vasco e Richarlison

A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.

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O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avancando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.

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Apesar do fracasso da negociação com o Vasco neste momento, Richarlison ainda tenta chegar a um acordo com o Tottenham para rescindir seu contrato. O vínculo do atacante com o clube inglês é válido até junho de 2027, mas existe uma cláusula de prorrogação por mais uma temporada.

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