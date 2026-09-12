Vitinho valoriza gol, admite frustração e projeta reação do Botafogo
Lateral garantiu empate com o gol de cabeça no segundo tempo
O empate com o Bragantino aumentou a sequência sem vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas Vitinho deixou o campo do Nilton Santos valorizando a capacidade de reação da equipe. Autor do gol Alvinegro no 1 a 1 deste sábado (12), o lateral destacou sua característica ofensiva e afirmou que busca ser decisivo nas jogadas de ataque.
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— Eu era atacante no Cruzeiro. É uma coisa que procuro muito, ser decisivo, fazer passe para finalização. A parte defensiva todo mundo sabe da minha qualidade. Como tenho facilidade de chegar muito na frente, muitas das vezes acabo errando, mas não é porque eu quero. Então continuo insistindo porque sei o quanto sou bom nisso — explicou Vitinho.
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O jogador marcou de cabeça no segundo tempo, após cruzamento de Telles, e garantiu o empate do Botafogo. Apesar do gol, o resultado não foi considerado positivo pelo lateral, principalmente pelo fato de a equipe ter atuado com um jogador a mais durante boa parte da partida após a expulsão de Wallace Yan.
— Fico feliz pelo gol. Não é o resultado que a gente queria. A frustração da torcida é a mesma que a nossa — afirmou.
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O empate fez o Botafogo chegar a seis partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. Com 27 rodadas disputadas, o Alvinegro termina o sábado na 14ª colocação, quatro pontos acima da zona de rebaixamento, além de ainda ter um jogo atrasado pela competição.
Vitinho projeta reação do Botafogo
Apesar do momento complicado, Vitinho destacou as atuações recentes contra Palmeiras e Bragantino como sinais de que o Botafogo pode reagir na reta final do Campeonato Brasileiro. Para o lateral, a equipe tem qualidade para subir na tabela.
— Mas a gente mostra. O jogo contra o Palmeiras, o jogo de hoje, podemos terminar em um lugar muito melhor no final do ano — projetou.
O jogador também evitou comentar questões que envolvem o clube fora das quatro linhas e afirmou que o elenco mantém o foco no desempenho dentro de campo. Segundo Vitinho, o Botafogo reconhece que perdeu pontos importantes ao longo da competição, mas ainda acredita em uma recuperação.
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— A parte de fora a gente não fala muito sobre, isso a gente deixa para a diretoria. O nosso foco é dentro de campo. A gente sabe que poderia estar em um lugar muito mais alto na tabela, pecamos durante a competição, mas temos time para ficar muito melhor na tabela. É isso que a gente vai procurar, vamos trabalhar para conseguir esse objetivo até o final do ano — concluiu.
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