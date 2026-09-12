Vitinho valoriza gol, admite frustração e projeta reação do Botafogo

O empate com o Bragantino aumentou a sequência sem vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas Vitinho deixou o campo do Nilton Santos valorizando a capacidade de reação da equipe. Autor do gol Alvinegro no 1 a 1 deste sábado (12), o lateral destacou sua característica ofensiva e afirmou que busca ser decisivo nas jogadas de ataque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu era atacante no Cruzeiro. É uma coisa que procuro muito, ser decisivo, fazer passe para finalização. A parte defensiva todo mundo sabe da minha qualidade. Como tenho facilidade de chegar muito na frente, muitas das vezes acabo errando, mas não é porque eu quero. Então continuo insistindo porque sei o quanto sou bom nisso — explicou Vitinho.

continua após a publicidade

➡️ Com um a mais, Botafogo fica no empate com Bragantino

O jogador marcou de cabeça no segundo tempo, após cruzamento de Telles, e garantiu o empate do Botafogo. Apesar do gol, o resultado não foi considerado positivo pelo lateral, principalmente pelo fato de a equipe ter atuado com um jogador a mais durante boa parte da partida após a expulsão de Wallace Yan.

— Fico feliz pelo gol. Não é o resultado que a gente queria. A frustração da torcida é a mesma que a nossa — afirmou.

Botafogo empatou em 1 a 1 com o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

📲Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O empate fez o Botafogo chegar a seis partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. Com 27 rodadas disputadas, o Alvinegro termina o sábado na 14ª colocação, quatro pontos acima da zona de rebaixamento, além de ainda ter um jogo atrasado pela competição.

continua após a publicidade

Vitinho projeta reação do Botafogo

Apesar do momento complicado, Vitinho destacou as atuações recentes contra Palmeiras e Bragantino como sinais de que o Botafogo pode reagir na reta final do Campeonato Brasileiro. Para o lateral, a equipe tem qualidade para subir na tabela.

— Mas a gente mostra. O jogo contra o Palmeiras, o jogo de hoje, podemos terminar em um lugar muito melhor no final do ano — projetou.

O jogador também evitou comentar questões que envolvem o clube fora das quatro linhas e afirmou que o elenco mantém o foco no desempenho dentro de campo. Segundo Vitinho, o Botafogo reconhece que perdeu pontos importantes ao longo da competição, mas ainda acredita em uma recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Expulsão de Wallace Yan em Botafogo x Bragantino divide opiniões: 'Maluquice'

— A parte de fora a gente não fala muito sobre, isso a gente deixa para a diretoria. O nosso foco é dentro de campo. A gente sabe que poderia estar em um lugar muito mais alto na tabela, pecamos durante a competição, mas temos time para ficar muito melhor na tabela. É isso que a gente vai procurar, vamos trabalhar para conseguir esse objetivo até o final do ano — concluiu.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.