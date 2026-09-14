Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Botafogo, Davide Ancelotti é elogiado após boa fase de time

Ex-Botafogo, Davide Ancelotti lidera a Ligue 1 com o Lille e ganha elogios

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 16:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
O técnico italiano do Lille, Davide Ancelotti, reage na área técnica durante a partida de futebol da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA entre Lille (FRA) e Real Betis (ESP) no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve d'Ascq
Davide Ancelotti orienta o Lille à beira do gramado; ex-Botafogo colocou a equipe no topo da Ligue 1 (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

A primeira experiência de Davide Ancelotti à frente de um clube europeu vem superando as expectativas. Ex-técnico do Botafogo e ex-auxiliar de seu pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira, o treinador italiano assumiu o Lille e levou a equipe à liderança isolada do Campeonato Francês após a vitória por 2 a 0 sobre o Troyes, somando 10 pontos de 12 possíveis nas quatro primeiras rodadas da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
O técnico italiano do Lille, Davide Ancelotti, reage na área técnica durante a partida de futebol da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA entre Lille (FRA) e Real Betis (ESP) no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve d'Ascq
Davide Ancelotti comanda o Lille à liderança da Ligue 1 em sua primeira experiência como técnico principal na Europa (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

A escolha pelo Lille ocorreu após convite do presidente Olivier Létang, com quem a família Ancelotti mantinha excelente relação desde os tempos de Paris Saint-Germain. Sem fazer pausa após o fim do ciclo com o Brasil na Copa do Mundo, Davide desembarcou diretamente no centro de treinamento de Luchin acompanhado de sua comissão técnica — incluindo o especialista em bolas paradas Diego Nogales —, estruturando rapidamente o estilo de jogo pragmático e competitivo da equipe.

O desempenho seguro do Lille encantou a diretoria e a imprensa francesa, que destacam a maturidade do comandante para gerir momentos de crise e lidar com o vestiário. A boa relação com o elenco ficou evidenciada na gestão do jovem Ethan Mbappé: mesmo após o atacante ter sido expulso no duelo contra o Betis pela Champions League, o italiano manteve a confiança no atleta, que retribuiu marcando um dos gols no triunfo sobre o Troyes.

continua após a publicidade

Além do bom relacionamento humano herdado do pai, métodos dinâmicos de trabalho vêm chamando a atenção no ambiente interno. O atacante Olivier Giroud revelou que o treinador utiliza frequentemente alegorias da mitologia grega para motivar o grupo antes das partidas. Apesar do topo da tabela na Ligue 1, Davide mantém o discurso cauteloso, ressaltando que o grupo ainda possui pontos a evoluir ao longo da temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Yuri César e Rodrigo Muniz - Sub-20 Flamengo

Futebol Internacional

Ex-Flamengo, Yuri César é convocado para seleção asiática

Há 1 minuto
Jesús Noel durante partida

Corinthians

Árbitro de Corinthians x Estudiantes já viveu polêmica em Itaquera

Há 1 hora
O técnico espanhol do Fulham, Álvaro Arbeloa, durante a partida do Campeonato Inglês entre Liverpool e Fulham, no Anfield, em Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 12 de setembro de 2026

Futebol Internacional

Ex-Real Madrid atinge feito inédito na Premier League

Há 1 hora
Daniel Maldini sofreu um acidente com a sua Porsche Carrera neste domingo, em Milão (Foto: Reprodução)

Futebol Internacional

Cagliari se manifesta após acidente envolvendo filho de Maldini

Há 1 hora
Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futebol Internacional

Órgão de arbitragem admite erro grave em gol de Haaland contra o Manchester United

Há 1 hora
O meio-campista colombiano James Rodríguez acena para os torcedores do Atlético Nacional durante sua apresentação no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 13 de setembro de 2026. Rodríguez, de 35 anos, concluiu uma das contratações de maior repercussão do futebol colombiano nos últimos anos. Após a decepcionante campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 e uma passagem frustrante pela Major League Soccer (MLS), o armador agora defenderá o Atlético Nacional, o clube mais vitorioso da história do país (Foto: Afp Stringer / Afp)

Futebol Internacional

James Rodríguez ganha camisa 23 no Atlético Nacional em homenagem a Jordan e LeBron

Há 2 horas
Mais LANCE!
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League

Treinador do Tottenham barra Richarlison: 'Nem se tivesse disponível'

Federação Romena cria cartão preto para combater comportamento abusivo de torcedores — Foto: Reprodução

Novo cartão preto no futebol: entenda como vai funcionar

Veiga em jogo do América do México Veiga em jogo do América do México (Foto: Maria Lysaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ex-Palmeiras provoca confusão generalizada em jogo no México

Yamal em entrevista coletiva

Yamal se compara com Messi e CR7 e é sincero sobre Bola de Ouro: 'Eu e Mbappé'

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Mesmo com bom início, Real Madrid enfrenta vaias no Santiago Bernabéu

Haaland com cabelo cortado com camisa do Citu

VAR admite erro em gol de Haaland que decidiu clássico entre City e United

Camisa 10 do Santos confirmou que não irá representar mais a Amarelinha em mundiais (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ancelotti confirma que Neymar não deve mais jogar pela Seleção Brasileira

Vozinha se torna um dos principais nomes do Campeonato Chileno (Foto: Daniel Zuchnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vozinha falha e sofre primeiro gol pelo Colo-Colo após início invicto no Chile

Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)

Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com um a menos, City vence United no dérbi e mantém 100% na Premier League

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Barcelona alcança 1 bilhão de euros em receita pela primeira vez na história

Yamal comemorando o gol marcado junto com Raphinha (Foto: Jose Jordan / AFP)

Yamal brilha, Barcelona vence e mantém invencibilidade em La Liga

Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City (Foto: Reprodução/St.Louis City)

Ex-Palmeiras alcança marca histórica na MLS e brilha com dois gols