Ex-Botafogo, Davide Ancelotti é elogiado após boa fase de time

A primeira experiência de Davide Ancelotti à frente de um clube europeu vem superando as expectativas. Ex-técnico do Botafogo e ex-auxiliar de seu pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira, o treinador italiano assumiu o Lille e levou a equipe à liderança isolada do Campeonato Francês após a vitória por 2 a 0 sobre o Troyes, somando 10 pontos de 12 possíveis nas quatro primeiras rodadas da competição.

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Davide Ancelotti comanda o Lille à liderança da Ligue 1 em sua primeira experiência como técnico principal na Europa (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

A escolha pelo Lille ocorreu após convite do presidente Olivier Létang, com quem a família Ancelotti mantinha excelente relação desde os tempos de Paris Saint-Germain. Sem fazer pausa após o fim do ciclo com o Brasil na Copa do Mundo, Davide desembarcou diretamente no centro de treinamento de Luchin acompanhado de sua comissão técnica — incluindo o especialista em bolas paradas Diego Nogales —, estruturando rapidamente o estilo de jogo pragmático e competitivo da equipe.

O desempenho seguro do Lille encantou a diretoria e a imprensa francesa, que destacam a maturidade do comandante para gerir momentos de crise e lidar com o vestiário. A boa relação com o elenco ficou evidenciada na gestão do jovem Ethan Mbappé: mesmo após o atacante ter sido expulso no duelo contra o Betis pela Champions League, o italiano manteve a confiança no atleta, que retribuiu marcando um dos gols no triunfo sobre o Troyes.

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Além do bom relacionamento humano herdado do pai, métodos dinâmicos de trabalho vêm chamando a atenção no ambiente interno. O atacante Olivier Giroud revelou que o treinador utiliza frequentemente alegorias da mitologia grega para motivar o grupo antes das partidas. Apesar do topo da tabela na Ligue 1, Davide mantém o discurso cauteloso, ressaltando que o grupo ainda possui pontos a evoluir ao longo da temporada.

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