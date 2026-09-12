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Com retorno de titular, Botafogo está escalado para enfrentar o Bragantino

Botafogo enfrenta o Bragantino pela 27° rodada do Brasileirão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 19:34
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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vestiário do botafogo
Botafogo enfrenta o Bragantino no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para enfrentar o Bragantino neste sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Alex Telles, que estava fora desde o clássico contra o Flamengo, Rodrigo Bellão definiu os 11 iniciais para o confronto da 27° rodada.

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Para o confronto contra o Bragantino, o Botafogo terá os desfalques de Arthur Cabral, suspenso pelo acúmulo de cartões, e Kaio Pantaleão, que segue em recuperação de lesão. Cristian Medina, com uma lesão na região intercostal, e o zagueiro Gabriel Justino, que trata uma faringite bacteriana, também ficam fora dos relacionados. Matheus Martins ainda passa por processo de recondicionamento físico desde que retornou ao clube e se reapresentou no último domingo (6).

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A novidade fica por conta de Tiquinho Soares, que estará no banco de reservas pela primeira vez desde seu retorno ao Botafogo, no fim de agosto.

O Botafogo começa a partida contra o Bragantino com: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Montoro e Danilo; Júnior Santos, Lucas Villalba e Danilo Pereira

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O Alvinegro tenta encerrar uma sequência de mais de um mês sem vitória no Campeonato Brasileiro, na última rodada empatou com até então líder do Brasileirão, Palmeiras no Nilton Santos.

Camisa de tiquinho soares no vestiário
Tiquinho Soares é novidade entre os relacionados para o confronto (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Informações de Botafogo x Bragantino

  • 📅 Data: 12 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • 📺Transmissão: Amazon Prime Video ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo

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Escalações

⚫⚪Botafogo
Técnico: Rodrigo Bellão
Escalação: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Montoro e Danilo; Júnior Santos, Lucas Villalba e Danilo Pereira

🔴⚪Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Escalação:  Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Wallace Yan.

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