Ex-Botafogo acerta com clube da Arábia Saudita
Ênio, ex-Botafogo, Chape e Juventude vai atuar no futebol saudita
O atacante Ênio está de mudança para o futebol da Arábia Saudita. O jogador, que vinha defendendo a Chapecoense por empréstimo, acertou a transferência para o Al Jabalain, equipe que disputa a Segunda Divisão do país. O negócio representa um novo passo na carreira do jogador de 25 anos, que pertence ao Juventude.
Ênio assinará contrato de empréstimo com o clube saudita até maio de 2027. O acordo prevê ainda uma opção de compra fixada em US$ 600 mil, valor que corresponde a aproximadamente R$ 3,1 milhões.
A negociação foi conduzida pelos empresários André Marins e Renan Coelho, que acompanharam Ênio na viagem para a Arábia Saudita. O atacante encerrou sua passagem pela Chapecoense após disputar 24 partidas e marcar um gol, além de contribuir com uma assistência. O clube catarinense comunicou oficialmente o encerramento do vínculo com o jogador no dia 9 de setembro.
O gol de Ênio pela Chapecoense saiu na temporada 2026, período em que o atacante também ganhou espaço em diferentes momentos da equipe. Em abril, por exemplo, marcou diante do Fluminense, em partida do Campeonato Brasileiro. A passagem pelo clube catarinense aconteceu depois de uma temporada de destaque individual no Juventude. Em 2025, Ênio disputou 36 partidas pelo time gaúcho e marcou quatro gols.
Foi justamente no Juventude que Ênio ganhou maior sequência no futebol profissional depois de passar por diferentes experiências. O atacante chegou ao clube inicialmente por empréstimo do Amazonas e, posteriormente, o Juventude adquiriu parte dos direitos econômicos do jogador.
Antes da trajetória no futebol gaúcho, Ênio foi formado nas categorias de base do Botafogo e chegou ao elenco profissional do clube carioca. Pelo Alvinegro, participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Naquele período, fez parte do grupo que recolocou o Botafogo na elite do futebol nacional.
O atacante também teve uma experiência no futebol europeu. Em 2022, foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, onde integrou o elenco que conquistou a Segunda Divisão Belga na temporada 2022/23. Como não chegou a atuar pela equipe principal em partidas oficiais, a passagem teve peso diferente daquela vivida posteriormente no Brasil.
Depois do período na Bélgica, Ênio retornou ao futebol brasileiro e defendeu o Amazonas em 2024. Foram 46 jogos e dois gols pelo clube, antes da chegada ao Juventude. Agora, o jogador terá a oportunidade de atuar pela primeira vez no futebol saudita. O Al Jabalain será o o terceiro país da carreira profissional de Ênio, depois de Brasil, da própria Bélgica e, agora, Arábia Saudita.
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