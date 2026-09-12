Bellão lamenta empate do Botafogo: 'A gente não se conforma'

O Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o Bragantino mesmo jogando todo o segundo tempo com um a mais - Wallace Yan foi expulso no fim da primeira etapa - e em casa, no estádio Nilton Santos. O resultado não agradou nem um pouco ao técnico Rodrigo Bellão. Na coletiva após a partida, o treinador falou que tanto ele quanto os jogadores não se conformam com a atual situação, mas reconheceu que é preciso levar esse sentimento para o campo em alguns momentos.



— A gente não se conforma. Eu não estou conformado com isso. É uma situação que me incomoda muito, incomoda os atletas. Há comportamentos, quando você está acostumado a fazer uma coisa, às vezes tem dificuldade de mudar em certos momentos. E acho que é isso. Nossa equipe tem o hábito de jogar curto, construindo, e não está conseguindo talvez entender esse momento. Acho que está faltando também a gente conseguir no jogo estar inconformado em alguns momentos. No jogo não está acontecendo, e precisa acontecer em jogo — disse.



O Bragantino abriu o placar com gol contra de Lucas Monzón, desviando cruzamento de Wallace Yan. O empate alvinegro veio com o lateral Vitinho. Antes do apito inicial, o atacante marroquino Hakim Ziyech foi apresentado à torcida, que vive expectativa pela estreia do jogador de 33 anos com passagens por clubes como o inglês Chelsea.-

➡️ Com um a mais, Botafogo fica no empate com Bragantino

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Com o empate, o Botafogo soma 32 pontos na 14ª posição. O Bragantino ficou na 9ª colocação, com 36. Na próxima rodada do Brasileirão, os alvinegros pegam no próximo sábado o Mirassol, fora de casa. A equipe paulista enfrentará o Flamengo no Maracanã no domingo, dia 20.

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Vitinho marca o gol de empate entre Botafogo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confira os principais trechos da entrevista coletiva de Bellão:



Análise do jogo



— A gente iniciou o jogo conseguindo ter uma posse no campo ofensivo, mas começou a sofrer com as transições e acabou sendo um jogo lá e cá no primeiro tempo. Acho que isso foi ruim para a nossa equipe, e favorecia um pouco o jogo muito vertical do adversário. Gol no primeiro tempo desestabiliza um pouco o coletivo. No intervalo a gente conseguiu enxergar onde teria vantagens, conseguimos começar muito bem o segundo tempo, levantando o astral da equipe, mas acho que a gente faz os gols e começa a trocar por ansiedade. E aí a ansiedade acaba condicionando a errar demais e voltar a sofrer com transições. Acho que a gente pecou muito em entender o que a gente tinha de fazer nesse segundo tempo. Foco na tarefa que precisamos fazer.



Montoro



— Montoro jogou exatamente como foi contra o Palmeiras, quando foi muito bem. Alterna dentro e fora. Se pegar vários recortes do jogo, tem momentos que está aberto pelo lado esquerdo, porque ele sabe fazer, e a gente não tem tantos que joguem por esse lado. Ele veio por dentro várias vezes no primeiro tempo, em vários momentos era o Alex Telles aberto na esquerda. Como o Bragantino fecha muito bem, precisávamos criar pelo lado. Acho que é uma variação. Ele foi muito elogiado contra o Palmeiras.



Danilo



— Não acho que jogou de 10, era um 8 que andava mais para frente, pisava mais na área. Passou por um momento de Copa do Mundo, ficou um pouco fora do nosso contexto. E não conseguiu voltar a pegar esse ritmo, e talvez por isso ele opte a vir mais para trás. Para mim ele está jogando de oito, em alguns momentos está tendo dificuldade. No intervalo tentei ajustar para estar mais à frente, estava fazendo isso, até levar uma entrada dura que acabou sentido o tornozelo. Mas é exatamente isso que a gente quer dele, que ele pise mais na área. E a ideia é ele voltar a ter esse ritmo de jogo no primeiro semestre.



Proximidade da zona de rebaixamento



— Eu acho que a gente precisa ter atenção com responsabilidade. Trabalho para vencer partidas, estou sempre olhando para cima da tabela, mas estou o tempo inteiro antenado em tudo que pode acontecer. Entender o momento para reagir rápido e conseguir buscar vitórias.



Dificuldades defensivas



— Acho que a gente tem de ter, nesse sentimento, entender que tem momentos de simplicidade. É um problema que é mais recorrente do que somente na minha passagem, mas a gente precisa nesse senso de urgência entender os momentos do jogo. Eu não diria maldade, trocaria a palavra por necessidade, entender a necessidade do que o jogo está pedindo. Não é só quando a gente leva gols, há situações em que a gente sofre ao perder a bola no campo de defesa. Mudar algumas coisas para conseguir buscar essa vitória. Levar gol no primeiro tempo é muito ruim, muitas vezes a gente está até jogando melhor antes de levar o gol, hoje estava equilibrado. Mas acho que a gente precisa ter esse sentimento de urgência para entendermos o que precisamos fazer. O gol escancara, mas vejo outros momentos que a gente perde a bola nesse sentido.



Número de gols



— Em relação aos gols, acho que não está faltando a quantidade, mas a qualidade do que a gente produz. Fazer com que os adversários sofram mais. Estou buscando soluções para isso a todo momento, mas ainda não encontramos o equilíbrio. Está faltando conseguir equilibrar ofensivamente, estou tentando variar a estrutura, jogadores, para produzir com qualidade. A gente não finalizou menos, mas as finalizações deles tiveram mais qualidade.



Allan e Justino



— Em relação ao Allan, crio muito o sentimento de pertencimento. Não está jogando, mas está participando, no dia a dia está ajudando, está querendo, fala muito com a equipe. E eu incentivo isso. O Edenílson também não estava jogando e falando muito com os jogadores. O jogo é dos jogadores, quem joga são eles, e eles têm de criar um sentimento, um pertencimento. O Allan por ser um dos mais experientes tem uma capacidade de ajuda, de liderança muito grande. Gosto disso nele. O Justino deve treinar amanhã. Teve uma amigdalite. Pensando não só nele, temos o Arthur Chaves também, vou trabalhar a partir de amanhã nessa substituição (de Ferraresi, que levou o terceiro amarelo na partida deste domingo).



Reestreia do Tiquinho



— O Tiquinho tem um sentimento de pertencimento muito grande. Na própria apresentação dele fala de como queria estar aqui de novo. O dia a dia dele é muito bom, de treino, de pertencimento, de querer, atitude sempre boa, por isso é muito bem visto e muito bem vindo no clube. A gente deposita uma esperança muito grande nele, mas está em um momento de se recondicionar. Criando em treino uma capacidade de jogar mais minutos, não só para jogar, mas para evitar uma lesão. Mas é um jogador que contamos e estou muito feliz de ter voltado. Todos queríamos um gol dele, não aconteceu hoje, mas logo logo pode acontecer esse final feliz.



O que mudou desde a última vez que assumiu





Eu vejo aquele momento no primeiro semestre bem diferente. Nesse momento a equipe passa por uma transição, troca de jogadores. O pós-Data Fifa vai ser muito importante para criar um equilíbrio na equipe com os jogadores novos. Naquele momento, a gente vinha de um início de ano, assumi no final de março para início de abril. Vinha de uma pré-temporada, apesar da falta de resultado, tínhamos uma ideia de jogo que eu consegui adaptar mais fácil naquele momento. A gente agora tem mais dificuldade de adaptar o nosso jogo para o que o momento está pedindo. Por isso, a gente precisa entender que o momento é de ganhar jogos e de pontuar para a gente conseguir definir, nortear o que a gente quer buscar nessa reta final.





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