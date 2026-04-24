Botafogo define substituto do novo diretor para o Conselho Administrativo da SAF

Após a saída de Durcesio Mello do Conselho de Administração da SAF do Botafogo, o clube associativo definiu quem ocupará a vaga destinada ao Botafogo de Futebol e Regatas no órgão. O escolhido foi João Paulo Menna Barreto, atual vice-presidente do Conselho Deliberativo alvinegro.

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A indicação partiu de João Paulo Magalhães Lins, presidente do clube social. Como acionista minoritário da SAF, a associação mantém direito a uma cadeira no Conselho, que segue composto majoritariamente por integrantes ligados a John Textor.

Advogado e gestor público, João Paulo Menna Barreto exerce atualmente a função de secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Paralelamente, participa da estrutura política interna do Botafogo como vice do Conselho Deliberativo.

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A mudança ocorre em meio ao momento turbulento vivido pela SAF alvinegra. Durcesio havia deixado o posto no Conselho para assumir como diretor-geral interino da empresa, após o afastamento de John Textor do comando. O empresário norte-americano foi retirado da função por determinação do Tribunal

Arbitral da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável por conduzir o litígio societário em andamento.

A Eagle Bidco, grupo que faz oposição a Textor na disputa, contestou judicialmente a nomeação de Durcesio para o cargo executivo. Com isso, o ambiente político e administrativo do Botafogo segue cercado por indefinições nos bastidores.

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Botafogo contesta afastamento de Textor e confirma Durcesio como diretor geral

Em nota oficial, a SAF do Botafogo repudiou a decisão de afastamento de John Textor determinada pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e garantiu que tomará as medidas necessárias para reverter o resultado. Além disso, anunciou que Durcesio Mello, ex-presidente do Glorioso, assume a cadeira de diretor-geral neste período.

Conforme apuração da reportagem do Lance!, o efeito de afastamento de Textor é imediato. Entretanto, o mesmo será revisto na próxima quarta-feira (29). Diante desse cenário, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), prevista para segunda-feira (27), foi cancelada.

cabíveis para a revisão da decisão."

Durcesio Mello ao lado de Textor (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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