Bap, presidente do Flamengo, cobra punições a SAFs e critica modelo após caso Botafogo

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, voltou a criticar o modelo das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) no Brasil, especialmente em casos onde os compromissos financeiros não são cumpridos após a entrada de investidores. Durante evento do Comitê Brasileiro de Clubes, realizado nesta quinta-feira, o dirigente comentou a situação envolvendo a SAF do Botafogo, que entrou com pedido de recuperação judicial.

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Sem citar diretamente o clube em alguns momentos, Bap questionou o crescimento da dívida desde a criação da SAF. Segundo ele, o passivo que era estimado em cerca de R$ 700 milhões teria triplicado ao longo dos últimos anos.

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— Entendo que o modelo da SAF no Brasil precisa ser revisto. Nesse caso específico (Botafogo), quando esta SAF foi constituída a dívida era da ordem de 700 milhões de reais, salvo engano. Hoje pelo que se lê a dívida é três vezes e meia esse valor. E você pede uma recuperação judicial, onde está inclusa a primeira parte da dívida em que em tese você entrou como solução para cobri-la. Você não cobriu a dívida antiga e fez mais 1 bilhão e tanto de dívida, e agora tem um pacote único de reformulação — questionou Bap, sem ir contra a solução das SAFs que cumprem os compromissos.

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Apesar das críticas, o dirigente reconheceu que o modelo pode ser positivo, desde que haja responsabilidade. Ele destacou exemplos de clubes que, segundo ele, vêm cumprindo seus compromissos, como o Red Bull Bragantino e o Bahia.

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— Tem que aprender com isso. SAF é um mecanismo importante, mas tem que ter limites, obrigações. Não pode simplesmente dar crédito pra quem vai colocar dinheiro no clube e não cumprir com nada e sair ileso nisso. Tem casos que estão indo bem, como Red Bull, Bahia, que cumprem compromissos. Esse exemplo (Botafogo) não é o que pode encampar a maioria. Mas temos que aprender que o dinheiro que vem para ajudar e cumprir os compromissos é bem-vindo, o que não é tem que ser punido de maneira severa. Não pode criar mecanismos que possibilitem esse tipo de situação — afirmou.

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Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, avaliou os momentos das SAFs dos rivais. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além do tema Botafogo, Bap também comentou a possível negociação envolvendo a SAF do Vasco. O dirigente levantou questionamentos sobre uma eventual venda para o empresário Marcos Lamacchia, ligado à presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

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Para ele, o caso poderia configurar "propriedade cruzada", prática que, segundo destacou, é vedada em diversas legislações ao redor do mundo.

— No mundo inteiro, tem soluções e legislação para isso, onde fica muito claro que você não pode ser dono de dois clubes. Claro que tem (propriedade cruzada). A legislação nacional é muito clara a respeito disso. Eu queria ver qual é a instituição financeira que vai emprestar dinheiro para vocês devendo dinheiro, e vai pedir como garantia o título da sua dívida. Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, e qual garantia foi solicitada. Eu, se fosse banqueiro, pediria o estádio de São Januário, que é um ativo real, como garantia. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio — disparou Bap.

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O presidente do Flamengo também questionou operações financeiras envolvendo o Vasco, especialmente no que diz respeito a garantias oferecidas em empréstimos, sugerindo que esse tipo de movimento pode indicar interesses futuros na gestão do clube.

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