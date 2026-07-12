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Botafogo acerta contratação de Paulinho para reforçar a lateral esquerda

Jogador de 31 anos chega sem custos após sete temporadas no Midtjylland

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 13:33
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Paulinho, do Midtjylland, interessa ao Botafogo (Foto: Divulgação)
Paulinho, do Midtjylland, interessa ao Botafogo (Foto: Divulgação)

O Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 31 anos, para reforçar o elenco na sequência da temporada. Livre no mercado após o fim do contrato com o Midtjylland, da Dinamarca, o jogador assinou vínculo válido por três anos e meio e já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos antes do anúncio oficial.

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    O nome de Paulinho já era acompanhado pela diretoria alvinegra desde o primeiro semestre. Na ocasião, a negociação não avançou por conta da exigência de uma compensação financeira por parte do clube dinamarquês. Com o encerramento da temporada europeia e o fim do vínculo do atleta, o Botafogo retomou as conversas e chegou a um acordo sem custos de transferência.

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    Em entrevista ao Lance! no começo de 2026, o jogador revelou o desejo de retornar ao futebol brasileiro.

    - Eu já tive oportunidade de voltar para alguns clubes do Brasil. Alguns deles já tinham até meu ok, mas acabou não andando na definição de clube para clube. A gente está preparado caso aconteça num futuro breve - revelou o jogador.

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    Revelado pelo Santo André, Paulinho teve uma passagem pelo Bahia entre as temporadas de 2018 e 2019 antes de se transferir para o futebol dinamarquês. No Midtjylland, permaneceu por sete temporadas, acumulando experiência internacional e conquistando títulos nacionais.

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    A chegada do lateral aumenta a concorrência pelo lado esquerdo da defesa alvinegra. Atualmente, Alex Telles é o titular absoluto da posição, enquanto Marçal, também experiente, tem sido utilizado com frequência como zagueiro pela comissão técnica.

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