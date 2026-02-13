Sete anos após chegar à Europa, Paulinho está perto de encerrar seu contrato com o Midtjylland, da Dinamarca. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador revelou que pensa em voltar ao Brasil. Contratado em 2019, o lateral brasileiro se transformou em um dos líderes do elenco, virou capitão e ajudou o clube a conquistar duas Superligas Dinamarquesas e uma Copa da Dinamarca.

A adaptação ao futebol europeu foi um divisor de águas na carreira. Se no Brasil, onde atuou por Boa Esporte, Santo André, São Bento e Bahia entre 2017 e 2019, Paulinho se destacava pelo apoio constante ao ataque, na Dinamarca precisou ampliar sua leitura de jogo.

— Acho que o que mudou foi mais maturidade. Minha leitura de jogo e a parte tática evoluíram bastante, porque aqui é um futebol muito mais estudado e menos técnico. Cresci nesse aspecto, sem perder minha maior virtude, que é ser um atleta ofensivo - revelou o lateral Paulinho.

Jogos na Champions League são destaque na carreira de Paulinho

São 219 partidas com a camisa do Midtjylland, nove gols e 17 assistências. Além do desempenho doméstico, Paulinho ganhou rodagem internacional importante. O lateral-esquerdo já disputou mais de 18 jogos de UEFA Champions League, além de 26 partidas de UEFA Europa League e sete de UEFA Europa Conference League.

A Champions, inclusive, ocupa um espaço especial na memória do jogador.

— O momento mais marcante da minha carreira foi ter jogado uma fase de grupo da Champions League. Era uma coisa que vinha desde criança, acompanhar os jogos, a música. Foi muito gratificante poder viver isso - contou Paulinho, em entrevista ao Lance!

Paulinho está perto de encerrar seu contrato com o Midtjylland (Foto: Divulgação)

A experiência em competições europeias ajudou a consolidar o lateral como peça confiável em jogos de alta exigência. Com 31 anos, ele vive um momento de maturidade técnica e emocional, algo reconhecido dentro do próprio clube, onde hoje é um dos capitães.

Mesmo estabilizado na Europa, o Brasil segue presente nos planos. O retorno já esteve próximo de acontecer.

— Eu já tive oportunidade de voltar para alguns clubes do Brasil. Alguns deles já tinham até meu ok, mas acabou não andando na definição de clube para clube. A gente está preparado caso aconteça num futuro breve - revelou o jogador.

A saudade também pesa. Depois de tanto tempo fora, o desejo de reencontrar o futebol brasileiro é algo que Paulinho não esconde.

— Depois de sete anos jogando na Europa, eu tenho saudade, sim. Tenho vontade de um dia regressar ao Brasil, pela torcida, pelo clima e pelo nível que está o futebol brasileiro. Com certeza tenho vontade de voltar - concluiu Paulinho.

Enquanto o futuro não é definido, Paulinho segue escrevendo sua história na Dinamarca, mas um retorno ao Brasil é uma possibilidade. Recentemente, o lateral foi procurado pelo Coritiba, mas as conversas não avançaram.

