Mudanças no time titular? Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Ceará
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23) na Arena MRV
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O Atlético inicia sua caminhada na Copa do Brasil 2026 diante do Ceará . As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase. Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez pode promover mudanças na equipe titular em busca de sair na frente no confronto.
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O treinador não poderá contar com dois jogadores, além de ter um atleta como dúvida. Patrick e Índio seguem em recuperação após cirurgias recentes e ainda não têm previsão de retorno. Já Alan Minda iniciou trabalhos de transição física após se recuperar de uma lesão muscular na parte posterior da coxa, mas tem poucas chances de atuar.
Com isso, Domínguez deve ter a maior parte do elenco à disposição e avalia possíveis mudanças na equipe. Na defesa, Lyanco pode perder espaço após atuação ruim contra o Coritiba, o que pode abrir oportunidade para o retorno de Vitor Hugo ou Junior Alonso.
No meio-campo, Tomás Pérez, que começou no banco na última partida, pode voltar ao time titular no lugar. Já no ataque, o treinador pode optar por um jogador de referência, para aumentar a presença ofensiva, algo que faltou na derrota mais recente.
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Opções do Atlético contra o Coritiba
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Lyanco e Vitão
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra e Cauã Soares
Dúvidas: Alan Minda
Lesionados: Patrick, Índio
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