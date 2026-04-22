Atlético-MG leva vantagem nos duelos, mas Ceará tem boas lembranças pela Copa do Brasil

Atlético e Ceará se enfrentam pela quinta fase da Copa do Brasil em busca de uma vaga nas oitavas de final. O histórico do confronto aponta vantagem para a equipe mineira, mas, em duelo anterior pela mesma competição, o time cearense levou a melhor.

Atlético e Ceará se enfrentam pela quinta fase da Copa do Brasil em busca de uma vaga nas oitavas de final. O histórico do confronto aponta vantagem para a equipe mineira, mas, em duelo anterior pela mesma competição, o time cearense levou a melhor.

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Ao longo da história, Atlético e Ceará já se enfrentaram 31 vezes. O Galo soma 16 vitórias, contra sete do Vozão, além de oito empates. No saldo de gols, a vantagem também é atleticana: 40 marcados, contra 26 da equipe cearense.

A maioria dos confrontos aconteceu pela Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro partidas disputadas fora da competição. Duas delas foram pelas quartas da Copa do Brasil de 2005, quando o Ceará se deu melhor. No jogo de ida, empate em 1 a 1 no Mineirão. Na volta, vitória do time cearense por 2 a 0, garantindo a classificação.

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Aquele ano ficou marcado de forma negativa para o torcedor atleticano, já que terminou com o rebaixamento do clube à Série B. Foi justamente na segunda divisão que ocorreram os outros dois confrontos fora da elite, e, nessa ocasião, o Atlético levou a melhor, vencendo as duas partidas no turno e no returno.

No confronto mais recente, pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o Atlético venceu o Vozão por 1 a 0 na Arena MRV. No fim do campeonato, o time cearense acabou rebaixado para a segunda divisão.

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Atlético x Ceará 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Ceará - Copa do Brasil 2026

A partida de ida acontece nesta quinta-feira (23) às 19h na Arena MRV. Já a volta é no dia 13 de maio às 21h30 no Castelão. Quem vencer no agregado avança às oitavas de final, em caso de empate a decisão será nas penalidades.

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