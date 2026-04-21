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Adversário do Atlético-MG, Ceará tem só uma derrota em 2026: confira o momento da equipe

Missão do Galo na Copa do Brasil promete não ser nada simples

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/04/2026
14:00
Partida entre Ceará e Primavera, pela Copa do Brasil (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre Ceará e Primavera, pela Copa do Brasil (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
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O Atlético inicia sua caminhada na Copa do Brasil diante do Ceará, e a missão não promete ser simples. A equipe cearense sofreu apenas uma derrota em 2026 e acumula números consistentes na temporada.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético inicia sua caminhada na Copa do Brasil diante do Ceará, e a missão não promete ser simples. A equipe cearense sofreu apenas uma derrota em 2026 e acumula números consistentes na temporada.

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Atlético e Ceará se enfrentam pela quinta fase da competição, valendo vaga nas oitavas de final. O jogo de ida acontece nesta quinta-feira (23), às 19h, na Arena MRV.

Para avançar, o time mineiro precisará repetir algo que raramente aconteceu com o adversário neste ano: vencê-lo. A única derrota do Ceará na temporada foi para o Retrô, por 3 a 1, pela Copa do Nordeste, no dia 28 de março.

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Desde então, a equipe engatou uma sequência positiva, com quatro vitórias e dois empates. No panorama geral de 2026, o Ceará soma 13 vitórias, nove empates e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 69%, com alto nível de desempenho apresentado até aqui.

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Situação do Ceará nas competições

O Ceará terminou como vice-campeão do Campeonato Cearense, após ser superado na final pelo rival Fortaleza na decisão. No Campeonato Brasileiro Série B, a equipe ocupa a terceira colocação, com nove pontos conquistados em cinco partidas, campanha construída com duas vitórias e três empates.

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Já na Copa do Brasil, o Vozão precisou superar três adversários para alcançar a fase atual: eliminou o Primavera, depois o Maranhão e, na sequência, passou pelo São Bernardo. Na Copa do Nordeste, o Ceará também mantém bom desempenho e aparece na segunda colocação do Grupo C.

Zanocello comemorando gol em Ceará x ABC (Foto: LC Moreira/Thenews2/Gazeta Press) <br>
Zanocello comemorando gol em Ceará x ABC (Foto: LC Moreira/Thenews2/Gazeta Press) <br>

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