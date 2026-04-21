Atlético Mineiro

Ingressos de Atlético-MG x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam na quinta-feira às 19h na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/04/2026
10:00
Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
O Atlético iniciou nesta terça-feira (21) a venda de ingressos para a partida contra o Ceará, pela partida de ida da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quinta-feira (23), às 19h pelo primeiro jogo da quinta fase da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Atlético iniciou nesta terça-feira (21) a venda de ingressos para a partida contra o Ceará, pela partida de ida da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quinta-feira (23), às 19h pelo primeiro jogo da quinta fase da competição.

Os ingressos têm preços a partir de R$ 28 no Setor Inter Norte e Inter Sul, exclusivos para sócios do programa Galo na Veia, incluindo a modalidade GNV da Massa.

Abertura das vendas dos ingressos

21/4 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
21/4 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
21/4 – 17h: Prata
21/4 – 19h: Branco / Clubes
21/4 – 20h: GNV da Massa
22/4 – 09h: 4 adicionais para todas as modalidades do GNV
22/4 – 09h: Inter Norte
22/4 – 09h: Público geral
21/4 – 19h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Ceará

Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 28,00
GNV Preto: R$ 28,00
GNV Prata: R$ 28,00
GNV Branco: R$ 28,00
GNV da Massa: R$ 28,00
GNV Clubes: R$ 28,00
Meia-entrada: R$ 58,33
Inteira: R$ 116,65

Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 28
GNV Preto: R$ 28
GNV Prata: R$ 28
GNV Branco: R$ 28
GNV da Massa: R$ 28
GNV Clubes: R$ 28
Meia-entrada: R$ 46,67
Inteira: R$ 93,33

Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 35
GNV Branco: R$ 35
GNV da Massa: R$ 35
GNV Clubes: R$ 35
Meia-entrada: R$ 58,33
Inteira: R$ 116,65

Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 40
GNV Preto: R$ 46,67
GNV Prata: R$ 53,34
GNV Branco: R$ 60
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 66,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 133,34

Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 40
GNV Preto: R$ 46,67
GNV Prata: R$ 53,34
GNV Branco: R$ 60
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 66,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 133,34

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 50
GNV Preto: R$ 58,34
GNV Prata: R$ 66,67
GNV Branco: R$ 75,01
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 83,34
Inteira / GNV da Massa: R$ 166,68

Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00
GNV Preto: R$ 70,00
GNV Prata: R$ 80,00
GNV Branco: R$ 90,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 100,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 200,00

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60
GNV Preto: R$ 70
GNV Prata: R$ 80
GNV Branco: R$ 90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 100
Inteira / GNV da Massa: R$ 200

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 150,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 200,00
Lounge GNV Premium (Portão 7,8,10): R$ 500,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 150,00

TORCIDA VISITANTE
Endereço: ingressos.galonaveia.com.br
Início: 21/4 (a partir de 19h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 93,33 | Meia: R$ 46,67
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

