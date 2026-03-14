Mesmo com derrota, Victor Hugo vê evolução do Atlético e projeta sequência difícil no Brasileiro

O Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Victor Hugo comentou sobre a evolução da equipe, destacando que, mesmo com a derrota, o Galo apresentou melhora em alguns aspectos. O meio-campista também comentou sobre a preparação para os próximos confrontos na competição.

O Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Victor Hugo comentou sobre a evolução da equipe, destacando que, mesmo com a derrota, o Galo apresentou melhora em alguns aspectos. O meio-campista também comentou sobre a preparação para os próximos confrontos na competição.

continua após a publicidade

De forma geral, Victor Hugo avaliou que, diante do Vitória, o Atlético se mostrou mais organizado com a bola e apresentou sinais de evolução. Ele ressaltou que a derrota deve servir como aprendizado e reforçou a importância de continuar progredindo:

— Eu acho que a gente está evoluindo. Hoje já foi um jogo melhor com a bola, a gente vem competindo bastante, mas é complicado. Iniciamos o jogo muito bem, a gente tomou uma falta que eu acho que nem falta foi, mas faz parte do jogo. A gente correu atrás, todo mundo se dedicou mas é isso. É seguir evoluindo, não tem muito o que falar, é mais uma derrota que a gente precisa aprender, precisa seguir evoluindo. Já temos mais um jogo daqui três dias e é isso, é seguir evoluindo, cabeça boa para conseguir as vitórias — analisou o meia do Galo

continua após a publicidade

O meio-campista do Galo também projetou os próximos jogos, deixando claro que a equipe precisa voltar ao caminho das vitórias:

— É muito importante, a gente precisa vencer. A gente joga em casa agora contra São Paulo em casa, a gente precisa dos três pontos é fundamental. A gente precisa começar a ganhar, começar a engatar a sequência de vitórias. Seguir trabalhando firme que as coisas vão acontecer — projetou Victor Hugo.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Sequência pesada do Atlético

O Atlético enfrenta uma sequência pesada de jogos no Brasileirão e precisa mostrar resultados para reagir na competição.

Na próxima quarta-feira (18), o time recebe o São Paulo às 20h, na Arena MRV, pela 7ª rodada. Em seguida, no sábado (21), às 18h30, o Galo visita o Fluminense no Maracanã, pela 8ª rodada.

continua após a publicidade