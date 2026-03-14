Vitória supera o Atlético-MG e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Neste sábado (14), o Vitória venceu o Atlético por 2 a 0 no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial: em cobrança de falta, Renato Kayzer bateu com força e contou com a abertura da barreira do Galo para balançar as redes. Já no segundo tempo, Eric marcou e confirmou o triunfo da equipe baiana.

Neste sábado (14), o Vitória venceu o Atlético por 2 a 0 no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial: em cobrança de falta, Renato Kayzer bateu com força e contou com a abertura da barreira do Galo para balançar as redes. Já no segundo tempo, Eric marcou e confirmou o triunfo da equipe baiana.

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Com o resultado, o time baiano sobe na tabela e chega à 11ª colocação, com sete pontos. Já o Atlético permanece com cinco pontos e cai para a 15ª posição.

Como foi o jogo?

Nos primeiros minutos de partida, o Atlético apresentou maior volume ofensivo, conseguindo chegar ao ataque e finalizar com perigo. A equipe explorava principalmente as jogadas pelo lado direito, com destaque para as investidas de Gustavo Scarpa e Victor Hugo, que participavam ativamente da construção das ações ofensivas.

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Apesar da pressão inicial do adversário e das dificuldades defensivas no começo do jogo, foi o Vitória quem abriu o placar aos 20 minutos, em sua primeira finalização na partida. Em uma falta cobrada da intermediária, Renato Kayzer bateu com muita força. A barreira do Atlético se abriu no momento do chute, permitindo a passagem da bola, que seguiu rasteira em direção ao gol, sem chances para Éverson.

Renato Kayzer comemora gol contra o Atlético (Foto: Filipe Alves / GazetaPress)

Na segunda etapa, o Vitória voltou apostando nas descidas em velocidade e mantendo uma defesa bem organizada, sem dar espaços para a equipe atleticana. Sempre que o Atlético conseguia avançar ao ataque e o Leão recuperava a bola, o time baiano buscava contra-ataques rápidos.

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Em uma dessas jogadas, o Vitória foi letal. Aos 23 minutos, Eric recebeu pela ponta direita e, em jogada individual, driblou um marcador, puxou para o meio e finalizou colocado, marcando um golaço sem chances para Everson e ampliando a vantagem do Leão.

O Vitória se manteve bem organizado até o apito final, conseguiu administrar a vantagem no placar e garantiu o segundo triunfo no Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos de Vitória x Atlético-MG

O Vitória viaja à Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na próxima quinta feira (19) às 19h na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético, recebe o São Paulo na Arena MRV na próxima quarta-feira (18) às 20h, também pela 7° rodada do Brasileirão.

Ficha do jogo

Vitória 2 x 0 Atlético-MG

6° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado 14 de março às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Barradão (Salvador)

🥅 Gols: Renato Kayzer (1-0), Eric (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Caique, Eric (VIT), Tomás Pérez, Preciado, Ruan -suspenso (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: -

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga, Ramon; Caique (Edenílson), Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez; Marinho (Eric)(Fabri), Mateuzinho (Renzo López) e Renato Kayzer (Anderson Pato)

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Iván Roman (Preciado), Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez (Dudu), Victor Hugo; Gustavo Scarpa (Cassierra); Reinier (Alan Minda) e Cuello (Hulk)