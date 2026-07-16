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Quem pode deixar o Atlético nesta janela? Veja a situação dos jogadores

Galo também se movimenta para possíveis saídas do clube

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/07/2026 13:19
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Igor Gomes treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Igor Gomes treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético segue em busca de equilibrar o elenco e manter a folha salarial compatível com a saúde financeira do clube. Diante desse cenário, a diretoria também avalia a saída de jogadores que não vêm sendo aproveitados ou que possuem contrato próximo do fim e não devem renovar.
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O Atlético segue em busca de equilibrar o elenco e manter a folha salarial compatível com a saúde financeira do clube. Diante desse cenário, a diretoria também avalia a saída de jogadores que não vêm sendo aproveitados ou que possuem contrato próximo do fim e não devem renovar.

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    Saídas confirmadas no Atlético

    Nesta janela de transferências do meio do ano, o Atlético já oficializou três saídas, todas encaminhadas antes mesmo da abertura do período.

    A primeira foi a de Hulk, que rescindiu seu contrato com o clube no início de maio e acertou sua transferência para o Fluminense.

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    • Outra saída foi a do jovem Iseppe, revelado nas categorias de base do Galo. O atacante foi emprestado ao Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal. O acordo prevê a cessão do jogador de 20 anos por uma temporada, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos.

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    Quem também deixou o clube foi o zagueiro Junior Alonso. O defensor já tinha um acordo para sair antes mesmo da disputa da Copa do Mundo, mas a despedida oficial aconteceu apenas na última semana. O paraguaio assinou com o Atlanta United, dos Estados Unidos.

    Iseppe Atlético (reprodução)
    Iseppe Atlético (reprodução)

    Indefinições

    Além das saídas confirmadas, o Atlético ainda vive algumas situações indefinidas no elenco.

    O meia Igor Gomes tem contrato apenas até o fim da temporada e não deve renovar com o clube. O jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe para sair gratuitamente no fim do ano, mas também existe a possibilidade de um acordo para uma transferência imediata nesta janela.

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    Outro caso é o de Gustavo Scarpa. O meia teve o nome ligado a uma possível transferência, mas, até o momento, não recebeu proposta oficial. Recuperado de uma artroscopia no joelho, ele já realiza trabalhos em campo, separado do restante do elenco, e a expectativa é que fique à disposição de Eduardo Domínguez nas próximas semanas.

    Dudu também foi alvo de especulações antes da pausa para a Copa do Mundo. Apesar dos rumores, o atacante afirmou que está "feliz" no Atlético e, até o momento, não há negociação em andamento para sua saída.

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    Outro nome que desperta atenção é o do zagueiro Iván Román. Segundo apuração do Lance!, o estafe do chileno, juntamente com o jogador, demonstrou insatisfação com a baixa minutagem na temporada e via com bons olhos uma possível transferência. No entanto, o cenário pode mudar após a intertemporada. Com a lesão de Léo Duarte e a saída de Junior Alonso, Román ganhou espaço na disputa por uma vaga e pode receber mais oportunidades na sequência da temporada.

    Román treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Román treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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