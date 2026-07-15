Reforço do Atlético sofre lesão muscular e adia estreia
Léo Duarte foi contratado durante a pausa e ainda não fez sua estreia pelo Galo
O Atlético informou, na manhã desta quarta-feira (15), que o zagueiro Léo Duarte sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Recém-contratado pelo Galo, o defensor desfalcará a equipe e ainda terá que adiar sua estreia com a camisa alvinegra.
De acordo com o clube, a lesão ocorreu durante um dos treinamentos da intertemporada, na Cidade do Galo. Após sentir o problema, o jogador foi submetido a exames de imagem, que confirmaram a lesão.
Léo Duarte já iniciou o tratamento junto ao departamento médico e à fisioterapia do Atlético. O clube, no entanto, não divulgou a gravidade da lesão nem um prazo estimado para a recuperação e o retorno do zagueiro aos gramados.
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Primeira contratação do Atlético
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Léo Duarte é, até o momento, a primeira e única contratação do Atlético para a sequência da temporada. O zagueiro assinou contrato com o Galo por três anos e meio.
Com a chegada ao clube mineiro, o defensor retorna ao futebol brasileiro após seis temporadas atuando no exterior. Revelado pelo Flamengo, equipe pela qual disputou 92 partidas, Léo Duarte foi negociado com o Milan, da Itália, em 2019.
Em 2022, transferiu-se para o İstanbul Başakşehir, da Turquia, onde viveu o período mais longevo de sua carreira. Pela equipe turca, tornou-se capitão e disputou 205 partidas, com dois gols marcados e cinco assistências.
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