Reinier de saída do Atlético? Atacante reage a boatos: 'Inventam muitas coisas'

Acionado de última hora para a partida contra o Vasco após Cassierra sentir um desconforto durante o aquecimento, o atacante Reinier aproveitou a oportunidade e teve boa atuação na vitória do Atlético por 1 a 0, em São Januário. Após a partida, o jogador foi questionado sobre rumores que circulam nas redes sociais envolvendo uma possível saída do clube na próxima janela de transferências.

Acionado de última hora para a partida contra o Vasco após Cassierra sentir um desconforto durante o aquecimento, o atacante Reinier aproveitou a oportunidade e teve boa atuação na vitória do Atlético por 1 a 0, em São Januário. Após a partida, o jogador foi questionado sobre rumores que circulam nas redes sociais envolvendo uma possível saída do clube na próxima janela de transferências.

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Entre as informações divulgadas, havia até a especulação de que o atacante estaria organizando uma festa de despedida. Reinier abriu o jogo sobre o assunto, negou qualquer acerto para deixar o Atlético e tratou de desmentir os boatos que ganharam força nos últimos dias:

— Agora é descansar, ficar tranquilo, com a cabeça no lugar, porque temos alguns objetivos a cumprir. É complicado, porque muita gente inventa muitas coisas. Saíram coisas que não aconteceram. É inacreditável! Festa de despedida… Algumas coisas que as pessoas não sabem, mas falam, não sei, acho que para ganhar mídia. Eles estão equivocados! — disse Reinier.

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O atacante também aproveitou para reforçar seu contrato e compromisso que tem com o Atlético:

— Eu tenho um contrato longo com o Galo, estou feliz aqui. Quero ajudar o time como hoje, que veio uma oportunidade que eu não esperava. Acho que pude aproveitar bem, ajudando meus companheiros — afirmou o atacante.

Reinier pelo Atlético

O atacante foi contratado pelo Atlético em agosto de 2025, após deixar o Real Madrid. Antes de chegar ao Galo, o jogador acumulou uma sequência de empréstimos para equipes do futebol europeu em busca de maior minutagem.

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Desde sua chegada a Belo Horizonte, ainda não conseguiu emplacar uma longa sequência de boas atuações. Embora seja considerado reserva, costuma ser bastante utilizado ao longo das partidas e frequentemente aparece como opção na equipe.

Até o momento, o atacante soma 48 jogos com a camisa alvinegra e marcou quatro gols pelo clube.

Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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