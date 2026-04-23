Domínguez reconhece insatisfação da torcida com o Atlético, mas destaca 'processo e evolução'

Nesta quinta-feira (23), o Atlético venceu o Ceará por 2 a 1 na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu as críticas da torcida atleticana, mas destacou que a equipe passa por um processo de evolução e analisou o desempenho do time ao longo desse período.

Nesta quinta-feira (23), o Atlético venceu o Ceará por 2 a 1 na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu as críticas da torcida atleticana, mas destacou que a equipe passa por um processo de evolução e analisou o desempenho do time ao longo desse período.

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Domínguez explicou como natural as críticas e insatisfação da torcida, principalmente quando o resultado não vem:

— As pessoas (torcida) não estão contentes, não sei se com a equipe com o treinador com a diretoria, com quem é, tem que perguntar a eles. Necessitamos do apoio da torcida e creio que temos. Muitas vezes, nos deixamos levar por certos comentários, por certas críticas. Quando não se consegue alguns resultados, acontece — analisou o treinador

"El Barba" também comentou o processo vivido pelos jogadores, destacando a adaptação e a assimilação ao estilo de jogo proposto pelo treinador. Ainda assim, Domínguez reconhece que, embora a equipe do Atlético já apresente evolução, há margem para crescimento e a tendência é de melhora com o passar do tempo:

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— Conversei com os jogadores antes da partida, depois da partida. Neste processo, que estamos treinando e sabendo o que queremos, é um processo de conhecer-nos, de cada um somar. Não é de um dia para outro, tanto para treinamento, quanto para as partidas. Hoje sinto que já se encontrou uma mentalidade. Com o tempo, partida a partida, creio que vamos ver isso em campo. Vamos melhorar — afirmou Domínguez

Domínguez em Atlético x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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