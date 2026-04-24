Análise: Atlético-MG supera dificuldades e segue tendo Arena MRV como grande fortaleza

O Atlético venceu mais uma vez em casa, na Arena MRV. Desta vez, superou o Ceará por 2 a 1 no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Mesmo sem apresentar o desempenho esperado e enfrentando algumas dificuldades ao longo da partida, a equipe conseguiu um resultado importante. Com a vitória, o time mineiro abre vantagem no confronto e leva um cenário mais favorável para o jogo de volta.

O Atlético venceu mais uma vez em casa, na Arena MRV. Desta vez, superou o Ceará por 2 a 1 no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Mesmo sem apresentar o desempenho esperado e enfrentando algumas dificuldades ao longo da partida, a equipe conseguiu um resultado importante. Com a vitória, o time mineiro abre vantagem no confronto e leva um cenário mais favorável para o jogo de volta.

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Mudanças e titulares poupados

O técnico Eduardo Domínguez decidiu poupar alguns de seus jogadores titulares, adotando um controle de carga na equipe. Na defesa, Preciado substituiu Natanael, enquanto Vitor Hugo entrou no lugar de Lyanco. Ruan e Lodi foram mantidos entre os titulares.

No meio-campo, Maycon seguiu na equipe, ocupando a vaga que vinha sendo de Thomás Pérez, ao lado de Alan Franco e Victor Hugo. Já no setor ofensivo, houve mudanças completas: os titulares Hulk, Reinier e Cuello deram lugar a Bernard, Dudu e Cassierra.

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Dificuldades, mas resultado positivo

Na formação inicial, o Atlético se organizou com uma linha de quatro defensores, à frente dos quais atuava um meio-campo composto por três jogadores. Alan Franco desempenhava a função de primeiro volante, mais recuado e responsável pela proteção da defesa. Maycon atuava um pouco mais avançado, enquanto Victor Hugo ocupava o lado direito do meio-campo, com maior liberdade ofensiva.

No ataque, Dudu jogava aberto pela esquerda, Cassierra era o referência central, e Bernard atuava mais adiantado, próximo a Cassierra, formando uma dupla ofensiva.

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Assim como nos dois últimos jogos, contra Juventude e Coritiba, o Atlético teve mais posse de bola, mas voltou a encontrar dificuldades na criação de jogadas. A equipe se mantinha no campo ofensivo, trocando passes de um lado para o outro, porém com pouca efetividade para furar a defesa do Ceará, que se mostrava bem postada e organizada.

Quando conseguia acelerar as jogadas, especialmente explorando o pivô de Cassierra e sua movimentação entre os zagueiros, o time levava mais perigo. Maycon também surgia como uma boa opção vindo de trás, encontrando espaços para finalizar, mas parava nas defesas do goleiro do Ceará ou na própria marcação adversária.

O gol saiu após muita insistência, em uma jogada já repetida ao longo da partida. Depois de duas finalizações na área, a bola sobrou para Cassierra que, bem posicionado como um típico camisa 9, apenas completou para o fundo das redes. O colombiano, contratado justamente para esse tipo de lance, mostrou oportunismo e abriu o placar para o Galo.

Na segunda etapa, o Atlético buscava ampliar o placar, mas acabou oferecendo espaços para o Ceará criar jogadas perigosas. Em uma dessas oportunidades, a equipe cearense conseguiu chegar ao empate. A marcação atleticana deu liberdade ao ataque adversário, que aproveitou bem e, com um golaço, deixou tudo igual na Arena MRV.

Percebendo a necessidade de dar mais intensidade ao time, Eduardo Domínguez promoveu mudanças que surtiram efeito imediato. As entradas de Alan Minda e Cuello deram mais velocidade ao setor ofensivo, e foi justamente com a participação dos dois que o Atlético voltou a ficar à frente no placar.

Minda fez boa jogada pela direita, explorando sua principal característica, a velocidade, e cruzou para o lado oposto. Cuello apareceu bem e rolou para Renan Lodi, que finalizou com categoria para marcar um belo gol e recolocar o Galo em vantagem.

Após o segundo gol, as duas equipes pareceram satisfeitas com o resultado. O Atlético passou a controlar mais as ações, enquanto o Ceará não demonstrava força ofensiva para buscar uma nova reação.

Mesmo apresentando dificuldades na criação e articulação das jogadas, além de alguns vacilos defensivos que seguem preocupando, o Atlético conseguiu mais uma vitória em meio à instabilidade. Ainda assim, a equipe mantém a Arena MRV como sua fortaleza, permanecendo invicta em casa na temporada e com Eduardo Domínguez alcançando 100% de aproveitamento no estádio.

Cassierra comemora gol contra Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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