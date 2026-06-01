Atlético define planejamento durante a pausa da Copa do mundo: confira
Jogadores terão férias antes de iniciar a preparação para o segundo semestre
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O Atlético encerrou a primeira parte da temporada com vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Após o triunfo em São Januário, o clube divulgou a programação de férias do elenco e o cronograma de preparação para o segundo semestre.
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Os jogadores do elenco principal entrarão em férias nesta segunda-feira (1º) e terão cerca de 20 dias de descanso. A reapresentação está marcada para o dia 22 de junho, quando os atletas voltarão à Cidade do Galo para iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Eduardo Domínguez.
O calendário do futebol brasileiro será retomado apenas após o encerramento da Copa do Mundo, com retorno previsto para a semana do dia 20 de julho. O primeiro compromisso do Atlético no período será diante do Bahia, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem como data-base o dia 22 de julho, mas a CBF ainda divulgará a tabela detalhada com datas e horários oficiais.
Pela Copa do Brasil, o Galo enfrentará o Juventude nas oitavas de final. O confronto de ida será em Belo Horizonte, com previsão para a primeira semana de agosto. Já a partida de volta acontecerá em Caxias do Sul na semana seguinte.
Na Copa Sul-Americana, o Atlético já está garantido nas oitavas de final e aguarda a definição de seu adversário. O rival sairá do duelo de playoff entre Red Bull Bragantino e Sporting Cristal, do Peru. Os confrontos das oitavas estão previstos para ocorrer entre os dias 11 e 13 de agosto, com os jogos de volta programados para o período entre 18 e 20 de agosto.
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