Hulk abre o jogo sobre 'situações internas' e revela possibilidade de saída do Atlético ainda em 2026

Após a vitória do Atlético sobre o Ceará, Hulk falou abertamente sobre a situação interna do clube. O atacante comentou os rumores de um possível clima ruim no vestiário e também abordou a possibilidade de deixar o time ainda neste ano.

Após a vitória do Atlético sobre o Ceará, Hulk falou abertamente sobre a situação interna do clube. O atacante comentou os rumores de um possível clima ruim no vestiário e também abordou a possibilidade de deixar o time ainda neste ano.

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O camisa 7 garantiu que o ambiente entre os jogadores é positivo, sem conflitos internos ou atrasos salariais. No entanto, afirmou que existem pendências antigas, mas, em respeito ao clube, preferiu não entrar em detalhes sobre o assunto:

— Estamos bem, estamos focados, salário está em dia. Não vou colocar aqui pendências, eu tenho pendências mas não vou expor ninguém. Eu não fiz isso em janeiro quando me atacaram com muitas mentiras e mesmo assim mantive meu respeito em nome da instituição — afirmou Hulk

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O camisa 7 também afirmou que, quando deixar o clube, poderá revelar questões que ainda não vieram a público, deixando em aberto que a saída pode acontecer no meio ou no final do ano:

— Quem sabe quando eu sair; pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio ou final do ano e quem sabe quando eu sair eu falo realmente o que precisa ser falado — disse o camisa 7.

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Hulk zona Galo x Ceará (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético-MG x Ceará

O Atlético venceu o Ceará por 2 a 1 nesta quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Cassierra abriu o placar para o Galo, Wendel Silva empatou com um golaço para o Vozão, mas Renan Lodi, também com um belo gol, garantiu a vitória da equipe mineira. Com o resultado, o Atlético joga a partida de volta precisando apenas de um empate para avançar às oitavas de final. As equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Castelão.

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