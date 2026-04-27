Análise: Problemas internos refletem no campo e Atlético sofre maior goleada na Arena MRV

Os problemas extracampo do Atlético pareceram se refletir diretamente dentro de campo na partida contra o Flamengo. A equipe teve uma atuação muito ruim e acabou derrotada por 3 a 0, resultado que encerrou sua invencibilidade em 2026 na Arena MRV. Além disso, a derrota também pôs fim ao aproveitamento de 100% de Eduardo Domínguez no estádio à frente do Galo.

Os problemas extracampo do Atlético pareceram se refletir diretamente dentro de campo contra o Flamengo. A equipe teve uma atuação muito ruim e acabou derrotada por 4 a 0, resultado que encerrou sua invencibilidade em 2026 na Arena MRV. Além disso, o revés iguala a maior derrota do clube no estádio, ao lado do resultado negativo sofrido diante do Palmeiras em 2024.

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Hulk cortado da partida

As polêmicas extracampo e os problemas internos do Atlético ganharam mais um capítulo antes da partida. Após receber uma sondagem de outro clube brasileiro, Hulk foi cortado da relação e liberado pela diretoria para avaliar a possibilidade de transferência.

O ídolo atleticano já disputou 12 partidas nesta edição do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, caso entrasse em campo diante do Rubro-Negro, ficaria impedido de se transferir para outro clube da Série A ainda nesta temporada.

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O jogo terrível do Atlético

Novamente, o Atlético iniciou a partida de forma desligada e acabou sendo penalizado pela desatenção nos primeiros minutos. Desta vez, em um ataque rápido do Flamengo, a defesa permaneceu estática e não conseguiu acompanhar a movimentação ofensiva rubro-negra. Na primeira investida ao ataque, o adversário foi eficiente e abriu o placar.

O Atlético, após sair atrás no placar, tentou se lançar ao ataque, mas encontrou muitas dificuldades para criar jogadas. A mesma limitação ofensiva observada nas últimas partidas voltou a aparecer, dificultando a chegada com perigo ao gol adversário.

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Ainda assim, o Galo teve duas oportunidades claras: em uma, a bola acertou a trave; na outra, o goleiro Rossi fez uma grande defesa. A falta de eficiência acabou sendo punida. Em uma jogada rápida, Plata arrancou desde o meio-campo, enquanto a defesa atleticana marcou à distância e não conseguiu acompanhar. Com liberdade, o atacante do Flamengo avançou e finalizou com precisão, ampliando o placar.

A partir daí, o Atlético se desorganizou ainda mais, passando a atacar de forma desordenada. Em outra transição rápida do Flamengo, a equipe marcou o terceiro gol e levou uma grande vantagem para a segunda etapa.

Na segunda etapa, o Atlético apresentou melhora com as entradas de Alan Minda e Tomás Pérez. A equipe passou a ser mais dinâmica na criação, ganhando velocidade e ampliando o repertório ofensivo.

Apesar da evolução, ainda faltou capricho nas finalizações. O Galo conseguia construir boas jogadas, mas encontrava dificuldades no momento decisivo, pecando no acabamento das oportunidades criadas.

Essa foi a tônica até o fim da partida. O Atlético acabou derrotado por 3 a 0, resultado que encerrou sua invencibilidade na Arena MRV em 2026 e também os 100% de aproveitamento de Eduardo Domínguez no estádio à frente da equipe.

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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