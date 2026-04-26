Atlético-MG coloca 'campanha perfeita' com Domínguez à prova diante do Flamengo

O Atlético recebe o Flamengo neste domingo (26), às 20h30, na Arena MRV, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto colocará novamente à prova a campanha perfeita da equipe sob o comando de Eduardo Domínguez atuando em casa.

O Atlético recebe o Flamengo neste domingo (26), às 20h30, na Arena MRV, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto colocará novamente à prova a campanha perfeita da equipe sob o comando de Eduardo Domínguez atuando em casa.

continua após a publicidade

Desde que assumiu o time, o treinador mantém 100% de aproveitamento na Arena MRV: são cinco jogos e cinco vitórias. Nesse período, foram três triunfos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa Sul-Americana e outro pela Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, o Atlético venceu Internacional e São Paulo por 1 a 0, além de superar o Athletico-PR por 2 a 1. Na Sul-Americana, bateu o Juventud do Uruguai por 2 a 1, e, pela Copa do Brasil, também venceu o Ceará pelo mesmo placar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Reagir no Brasileirão

Além de tentar manter o aproveitamento perfeito em casa, o Atlético também precisa reagir no Campeonato Brasileiro para não permitir que as equipes do topo da tabela abram vantagem. O Galo vem de duas derrotas consecutivas na competição: perdeu por 1 a 0 para o Santos e por 2 a 0 para o Coritiba.

Atualmente, a equipe soma 14 pontos e ocupa a 12ª colocação. O principal objetivo do clube na temporada é fazer uma campanha consistente no Brasileirão e garantir vaga na Libertadores do próximo ano. Por isso, pontuar e evitar o distanciamento em relação aos primeiros colocados se torna fundamental neste momento.

continua após a publicidade

Sequência do Atlético

Atlético x Flamengo - domingo (26) às 20h30 - 13° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Cienciano x Atlético - quarta-feira (29) às 21h30 - 3° rodada fase de grupos Sul-Americana (Cusco, Peru)

Cruzeiro x Atlético - sábado (2) às 21h - 14° rodada do Campeonato Brasileiro (Mineirão)

Jogadores do Atlético comemoram gol contra o Juventud (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável